Названы регионы с самыми внимательными мужьями

Лишь 11% опрошенных россиянок полностью недовольны знаками внимания со стороны собственных мужей. В большинстве случаев (62%) жёны хотели бы большего от своих мужчин: в браке им не хватает подарков без повода (32%), времени вдвоем (30%) и цветов (25%). К таким выводам пришли аналитики бренда SOKOLOV по результатам опроса свыше 2000 россиянок, находящихся в браке более 3-х лет.

Абсолютным рекордсменом по довольным жёнам стал Челябинск – 40% жительниц региона отметили, что могут назвать отношение своего супруга близким к идеалу. В топ-5 городов с идеальными мужьями также оказались Екатеринбург (34%), Нижний Новгород (31%), Краснодар (28%) и Тюмень (28%). Чаще всего дефицит внимания и заботы со стороны мужа отмечали жительницы Ростова-на-Дону. В тройку анти-лидеров также вошли Волгоград (20%) и Новосибирск (21%).

Россиянки рассказали, как изменились их отношения с супругом спустя три года в браке. Каждая пятая отметила, что муж стал скорее (15%) или значительно (6%) внимательнее, чем был. 39% не заметили никаких изменений в поведении партнера. Каждая третья (34%) считает, что муж стал менее заботливым, а по ощущениям 7% опрошенных жен вторые половинки почти перестали их замечать.

Больше всего опрошенным не хватает подарков без повода (32%). При этом хотя бы раз в течение года такие подарки от мужей получали 57% россиянок. Ещё почти четверть (24%) опрошенных принимали подарки в качестве извинений после ссор, а 19% – как поздравление с важным достижением.

Почти половине (46%) тех, кто получает подарки без повода, мужья дарят их не чаще 2-х раз в год. Каждой шестой муж покупает презенты раз в месяц и чаще, а 15% получают один подарок в 2-3 месяца. Реже одного раза в год супругу такими сюрпризами радуют 20% россиян.

Участницы опроса рассказали сколько, по их оценке, муж тратит на подобные сюрпризы и подарки без повода. Каждая восьмая (13%) оценивает стоимость подарка без повода на сумму не более 5 тыс. рублей, каждая пятая – на 5-10 тыс. рублей. 17% замужних россиянок считают, что муж тратит на один подарок без повода 11-20 тыс. рублей. И только каждая шестая верит, что супруг делает дорогие подарки, которые обходятся дороже 20 тыс. рублей.

Участницы опроса также составили рейтинг** подарков, которые хотели бы получать чаще от своих избранников. На первом месте оказались ювелирные украшения и драгоценности – такой вариант предпочитают 62% опрошенных. Почти половина (46%) выберут сертификат на СПА или бьюти-процедуры, 43% считают идеальным подарком косметику или парфюм. В топ-5 также вошли подарки, сделанные своими руками (30%) и гаджеты (27%).