Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 19 октября в Самаре ночью +8, +10°С, днем +14, +16°С.
19 октября в регионе без осадков, до +17°С
С 18 по 21 октября в Самаре ограничено движение транспорта на участке возле дома № 34 по улице Красных Коммунаров – перекрытие от перекрёстка с улицей Ново-Вокзальной.
В  Самаре ограничено движение транспорта, на участке  улицы Красных Коммунаров
17 октября в Новокуйбышевске был сыгран матч первого тура нового сезона чемпионата России по волейболу в Суперлиге.
ВК «Нова» стартовал в чемпионате России с победы над «Белогорьем»
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с активистами Совета отцов Самарской области. В диалоге с главой региона приняли участие также их сыновья.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился с активистами Совета отцов региона
Россиянка выиграла чемпионат мира по велоспорту
Россиянка выиграла чемпионат мира по велоспорту
Названы регионы с самыми внимательными мужьями
Названы регионы с самыми внимательными мужьями
Россия может лишиться острова размером с 88 футбольных полей
Россия может лишиться острова размером с 88 футбольных полей
В Сызрани пострадал пассажир автомобиля.
В Сызрани пострадал пассажир автомобиля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.62
-0.14
EUR 93.72
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названы регионы с самыми внимательными мужьями

367
Названы регионы с самыми внимательными мужьями

Лишь 11% опрошенных россиянок полностью недовольны знаками внимания со стороны собственных мужей. В большинстве случаев (62%) жёны хотели бы большего от своих мужчин: в браке им не хватает подарков без повода (32%), времени вдвоем (30%) и цветов (25%). К таким выводам пришли аналитики бренда SOKOLOV по результатам опроса свыше 2000 россиянок, находящихся в браке более 3-х лет. 

Абсолютным рекордсменом по довольным жёнам стал Челябинск – 40% жительниц региона отметили, что могут назвать отношение своего супруга близким к идеалу. В топ-5 городов с идеальными мужьями также оказались Екатеринбург (34%), Нижний Новгород (31%), Краснодар (28%) и Тюмень (28%). Чаще всего дефицит внимания и заботы со стороны мужа отмечали жительницы Ростова-на-Дону. В тройку анти-лидеров также вошли Волгоград (20%) и Новосибирск (21%).

Россиянки рассказали, как изменились их отношения с супругом спустя три года в браке. Каждая пятая отметила, что муж стал скорее (15%) или значительно (6%) внимательнее, чем был. 39% не заметили никаких изменений в поведении партнера. Каждая третья (34%) считает, что муж стал менее заботливым, а по ощущениям 7% опрошенных жен вторые половинки почти перестали их замечать. 

Больше всего опрошенным не хватает подарков без повода (32%). При этом хотя бы раз в течение года такие подарки от мужей получали 57% россиянок. Ещё почти четверть (24%) опрошенных принимали подарки в качестве извинений после ссор, а 19% – как поздравление с важным достижением.

Почти половине (46%) тех, кто получает подарки без повода, мужья дарят их не чаще 2-х раз в год. Каждой шестой муж покупает презенты раз в месяц и чаще, а 15% получают один подарок в 2-3 месяца. Реже одного раза в год супругу такими сюрпризами радуют 20% россиян.

Участницы опроса рассказали сколько, по их оценке, муж тратит на подобные сюрпризы и подарки без повода. Каждая восьмая (13%) оценивает стоимость подарка без повода на сумму не более 5 тыс. рублей, каждая пятая – на 5-10 тыс. рублей. 17% замужних россиянок считают, что муж тратит на один подарок без повода 11-20 тыс. рублей. И только каждая шестая верит, что супруг делает дорогие подарки, которые обходятся дороже 20 тыс. рублей. 

Участницы опроса также составили рейтинг** подарков, которые хотели бы получать чаще от своих избранников. На первом месте оказались ювелирные украшения и драгоценности – такой вариант предпочитают 62% опрошенных. Почти половина (46%) выберут сертификат на СПА или бьюти-процедуры, 43% считают идеальным подарком косметику или парфюм. В топ-5 также вошли подарки, сделанные своими руками (30%) и гаджеты (27%). 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
62% отцов изучали новую тему ради увлечений ребёнка
16 октября 2026, 13:50
62% отцов изучали новую тему ради увлечений ребёнка
Среди отцов, чей круг чтения расширился благодаря детям, 43% стали следить за новостями видеоигр — анонсами, выходом новых версий и обновлениями. Общество
612
вещи российских fashion-брендов в Самаре стали покупать на 16% чаще
16 октября 2026, 12:53
Вещи российских fashion-брендов в Самаре стали покупать на 16% чаще
По данным ВЦИОМ, локальная идентичность важна половине россиян, но 79% при выборе сопоставимых товаров прежде всего оценивают стоимость и потребительские... Общество
477
Женщинам больше нужен полис ДМС, мужчинам — КАСКО
16 октября 2026, 12:35
Женщинам больше нужен полис ДМС, мужчинам — КАСКО
Молодежь до 35 лет активнее предпочитает страхование при занятиях спортом (4%), а вот страхование квартиры или КАСКО интересует их меньше. Общество
402
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
18 октября 2026  11:03
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
511
Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель
17 октября 2026  10:58
Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель
892
Общественная палата — это связующее звено между властью и обществом. Здесь рождаются инициативы, которые помогают делать жизнь в Самарской области лучше, а решения органов власти — более взвешенными и открытыми.
16 октября 2026  22:17
Завершилось формирование седьмого состава Общественной палаты Самарской области
1199
В Самаре закроют выезд с 5-й просеки на Ново-Садовую
16 октября 2026  11:09
В Самаре закроют выезд с 5-й просеки на Ново-Садовую
657
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
15 октября 2026  14:01
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
881
Весь список