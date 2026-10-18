В Самаре Вячеслав Федорищев встретился с активистами Совета отцов региона

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с активистами Совета отцов Самарской области. В диалоге с главой региона приняли участие также их сыновья.

Встреча была приурочена к празднованию Дня отца. Праздник отмечается в России с 2021 года, дата — третье воскресенье октября — установлена Указом Президента РФ Владимира Путина. Этот день подчеркивает особую роль мужчины в семье, в воспитании детей, формировании будущего страны.

Региональный Совет отцов, созданный четыре года назад, объединяет территориальную сеть (практически во всех муниципальных образованиях), школьные советы отцов и ведет постоянную информационно-просветительскую работу, транслируя практики ответственного отцовства, семейного воспитания и мужского наставничества.

Вячеслав Федорищев, приветствуя собравшихся, отметил: «Жизнь сейчас насыщенная, но мне кажется, что у вас получается успевать все. Самое главное, конечно же, это семья. Вам большое спасибо, что вы своим примером деткам уже и повзрослевшим, и подрастающим даете правильные жизненные ориентиры, показываете, что значит быть настоящими мужчинами».

Совет реализует 10 постоянных проектов. В их числе — «Разговор с отцом», «Отцовская мастерская», «Отцовский маршрут», «Песни Победы отцов», новогодняя акция «Отец Мороз», «Отцы против наркотиков», «Отцы на страже» и другие. Общий охват проектной деятельностью Совета составляет более 20 тысяч человек.

Председатель Совета отцов Константин Доладов, отец пятерых сыновей, отметил: «На сегодняшний момент отцовское движение – это не искусственное образование, это зов времени. И тому подтверждение, что большое количество отцов примыкают к нашему движению, включаются в различные практики и проекты. Мы очень много работы проводим с нашими детьми, с детьми, чьи отцы находятся в зоне СВО, с детьми, чьих отцов нет по разным причинам. Все те прикладные навыки, которые у нас, у отцов, есть, мы им обязательно передаем и будем дальше их развивать».

По словам одиннадцатиклассника Платона Доладова (он средний сын в семье), они с одноклассниками обсуждают деятельность Совета отцов, новости, мероприятия, и сам он во всем старается помогать папе. Сейчас готовится к экзаменам и поступлению в Самарский государственный экономический университет. «Учись хорошо и поступай, — напутствовал его губернатор. – Правильно, что ты выбираешь самарский вуз. Помни: хоть пример отца самый главный, но жизненный путь у каждого свой. И ты лучше всего знаешь, какой он у тебя».

Сергей Кискин, председатель территориального совета отцов Безенчукского района и совета отцов «Папы рядом» школы № 2 п.г.т. Безенчук, поделился опытом, как создавал объединение отцов в их районе, как сейчас они работают со школьниками. По его словам, многие школы оценили, насколько встречи с представителями Совета отцов, участниками СВО, членами «Боевого братства», которые проводят уроки мужества, влияют на ребят: они тянутся к наставникам, стабилизируется дисциплина, улучшается успеваемость.

Виктор Бебекин из Похвистнева рассказал о своей большой семье: вместе с супругой они воспитывают 16 детей, 15 из которых приемные. Старшие дети уже взрослые, у многих уже собственные дети.

Антон Фомкин – участник СВО, член мобильно-огневой группы «БАРС-Крылья». «Сейчас мы стараемся, как наши деды и прадеды, удержать мирное небо. Работа всегда идет слаженно, как на полигоне и обучали ребят», — поделился он.

Максим Бурлаков, участник СВО, ветеран боевых действий, имеет инвалидность вследствие военной травмы, но руки не опустил: после реабилитации возглавил первый в регионе совет ветеранов СВО, занимается предпринимательской деятельностью и недавно поступил на учебу в вуз. Он поблагодарил главу региона за программу «Равный – равному», которая реализуется в регионе для участников СВО и помогает им трудоустроиться после возвращения со службы. Мужество, воля и активная жизненная позиция — пример для его двоих детей.

В настоящее время Совет отцов ведет работу по 8 основным направлениям: ответственное отцовство, социально-нравственные ориентиры, образование, культура, патриотическое воспитание, спорт и туризм, безопасность, экология, а также участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи для военнослужащих в зону СВО.

Вячеслав Федорищев поздравил членов Совета с Днем отца, пожелав здоровья, семейного благополучия и успехов в реализации инициатив. По итогам встречи губернатор также дал поручение заместителю председателя правительства Самарской области Регине Воробьевой в части поддержки и развития регионального Совета отцов.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области