Россиянка выиграла чемпионат мира по велоспорту

Российская велосипедистка Алина Лысенко выиграла чемпионат мира по велотреку в кейрине.

Заезды прошли в Шанхае. Лысенко преодолела дистанцию за 11,153 секунды. Второе место заняла Леа Софи Фридрих, отстав от победительницы на 0,006 секунды. Бронзовую награду завоевала Эмма Финукейн из Великобритании с результатом 11,167 секунды.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн, пишет Газета.