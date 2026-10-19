В Кошкинском районе перед судом предстанет мужчина, угрожавший ножом жене ради алкоголя

Прокуратура Кошкинского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии опьянения, направился в магазин в с. Кошки, в котором работали его супруга и теща. Получив от них отказ в приобретении очередной порции спиртного, он решил похитить алкоголь. С этой целью мужчина схватил лежащий на прилавке нож и начал угрожать им жене, требуя передать бутылку.

Видя агрессивное поведение и нож, слыша угрозы в свой адрес, женщина отошла от прилавка и позволила взять желаемое. После этого злоумышленник с похищенным скрылся, причинив магазину ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.