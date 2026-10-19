Когда состоится прямая линия с Путиным в 2026 году

В этом году по традиции пройдут совмещенная прямая линия и большая пресс‑конференция Владимира Путина. В Кремле уже заявили, что начали активную подготовку к мероприятию.

«Да, подготовка уже началась», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, началась ли уже подготовка к ежегодной совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путина, пишет 63.ру.

Вместе с этим уже и назначили сроки проведения мероприятия. Песков заявил, что оно состоится совсем скоро, но точная дата ещё не назначена.

«На декабрь», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, на какую дату запланировано мероприятие.

По его словам, как и в предыдущие годы, прямая линия и пресс-конференция пройдут в совмещенном формате. В прошлом году мероприятие назвали «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Итоги года с Владимиром Путиным» — формат совмещенной пресс-конференции и прямой линии президента России. Раньше два этих мероприятия проводились в разные даты. На пресс-конференции Путин общался с журналистами, а на прямой линии отвечал на вопросы россиян. В 2022 году оба мероприятия отменили, а в 2023 году решили объединить их в одно. Во время «Итогов года» президент отвечает на вопросы россиян и журналистов. Среди актуальных тем у граждан и СМИ в основном:

жилье;

коммунальные услуги;

внешняя и внутренняя политика страны;

медицина.

Задать вопрос на волнующие темы может любой желающий. Направить их можно будет после того, как откроют специальную форму приема и объявят о дате проведения «Итогов года с Владимиром Путиным». Обычно это происходит за две недели до начала мероприятия, в конце ноября — начале декабря.