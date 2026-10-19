управленец из Самарской области вошел в число победителей суперфинала шестого сезона конкурса «Лидеры России»

В Мастерской управления «Сенеж» завершилась «Лига чемпионов» – суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России. Команда», флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В управленческом чемпионате приняли участие 55 команд, объединивших 275 руководителей. По итогам общего рейтинга определены пять призовых мест, на которых расположились 17 команд-победителей. В их состав вошли 85 управленцев из 11 регионов России, в их числе участник из Самарской области.

Результаты суперфинала утвердили на заседании Наблюдательного совета конкурса. Победители «Лиги чемпионов» будут тиражировать командные практики по всей стране для школьников, студентов и молодых профессионалов.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж», заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса Андрей Бетин рассказал, что суперфинал объединил победителей всех четырех направлений конкурса в одном соревновании: «Все победители конкурса «Лидеры России» – одна большая команда. И это сильнее любых титулов. Уверен: впереди – новые вершины, новые проекты и новые поводы для гордости. С такой командой единомышленников Россия действительно становится страной безграничных возможностей».

Первое место суперфинала разделили две команды, второе заняла одна команда, третье – три команды, четвертое – пять команд, пятое – шесть команд. Среди призеров пять управленческих команд корпораций, пять сборных, четыре государственные команды и три команды организаций. Средний управленческий стаж призеров составляет 11,4 года. Наиболее широко представлены государственная служба, промышленность, транспорт и дорожное хозяйство, атомная энергетика и промышленность.

От Самарской области в число победителей «Лиги чемпионов» – суперфинала шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в составе сборной управленческой команды вошел Роман Сергеевич Муковнин, ООО «Молочный край», заняв третье место.

Наблюдательным советом было решено в ближайшее время определить 20 команд, которые вскоре пройдут уникальную образовательную программу. Ее обладатели будут названы c учетом баллов финала, суперфинала, а также участия представителей команд в стратегической экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе «Росатома».

18 октября команды встретились с членами Клуба «Лидеров России» «Эльбрус» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и обсудили лидерство, развитие управленческого сообщества и будущее клуба. Конкурсанты пообщались с космонавтом Роскосмоса, Героем Российской Федерации Алексеем Зубрицким, а также с участниками программы «Время героев» – депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по молодежной политике, Героем Российской Федерации Владиславом Головиным и кавалером двух орденов Мужества, членом клуба «Эльбрус» Эдуардом Шоновым и кавалером ордена мужества, советником Министра культуры РФ, членом клуба «Эльбрус» Ильей Споняковым. Вместе они обсудили, как лидеры организаций и герои страны создают будущее России, защищают ее и укрепляют суверенитет. Кроме того, прошла лекция, посвященная будущему культурному коду Лидеров России.

Участниками шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали более 75 тысяч руководителей из 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Чтобы выйти в финал, они прошли серьезный отбор через дистанционный этап, тестирования и онлайн–полуфиналы. Параллельно с оценочными испытаниями финалисты сдавали нормативы ГТО, а также участвовали в образовательной программе от ведущих управленцев в сфере науки и образования. Всего финалистами шестого сезона стали 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. Оценочные испытания для категорий «Управленческие команды организаций» и «Сборные управленческие команды» прошли 9 и 10 июня. 12 и 13 июня оценку прошли финалисты категорий «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».