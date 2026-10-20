Самарская область вошла в число регионов-лидеров по числу предприятий в сфере машиностроения

Малый и средний бизнес остается ключевым драйвером развития машиностроительного комплекса России. По данным Корпорации МСП, сегодня в этой сфере работают около 46,2 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей, что составляет 85% от общей численности отрасли.

Самарская область традиционно входит в число регионов-лидеров по развитию машиностроения. По данным Корпорации МСП, на долю губернии приходится 2,7% от всех машиностроительных МСП страны. Регион в топ-10 федерального рейтинга по концентрации таких предприятий. Всего в Приволжском федеральном округе зарегистрировано каждое пятое машиностроительное предприятие страны.

«Машиностроение – это основа технологического суверенитета Самарской области, и мы видим огромный потенциал для дальнейшего роста. В регионе созданы все условия для поддержки бизнеса: действуют льготные механизмы, активно развивается инвестиционная инфраструктура. Мы заинтересованы в приходе новых инвесторов и готовы сопровождать проекты по модернизации и расширению производств», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Инструменты господдержки позволяют предпринимателям продолжать стабильно работать и развиваться даже в условиях дорогих денег на рынке. Так, с начала 2026 года машиностроительные МСП страны получили через различные механизмы Национальной гарантийной системы более 27 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Из них более 8 млрд рублей предприниматели привлекли под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП.

В структуре отрасли Самарской области, как и в целом по стране, преобладают предприятия общего машиностроения. Значительная часть бизнеса занята в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрооборудования. Почти три четверти машиностроительных предприятий осуществляют деятельность в качестве юридических лиц, что объясняется спецификой и сложностью ведения такого бизнеса.

Сопровождение инвесторов в Самарской области осуществляет Агентство по привлечению инвестиций. Инициаторы проектов могут получить комплексную помощь в формате «одного окна»: от выбора оптимальной площадки до подбора актуальных мер поддержки и быстрого старта проекта. Консультации доступны по телефону 8 (800) 505-90-36.

Поддержка и развитие бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области