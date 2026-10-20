На базе Детского центра «Берёзки» прошла региональная профильная смена «Инициатива! Творчество! Успех!»

В сентябре-октябре на базе Детского центра «Берёзки» прошла масштабная областная профильная смена социально-активных школьников «Инициатива! Творчество! Успех!», организованная Самарским Дворцом детского и юношеского творчества.

В профильной смене приняли участие 400 школьников региона. Цель смены - развитие лидерских качеств и навыков, необходимых гражданину современной России.

В программе смены:

Прошла военно‑спортивная игра «Зарница», а также акция «Бессмертный полк», направленные на сохранение исторической памяти и связи поколений.

Каждый понедельник начинался с торжественной церемонии поднятия Государственного флага и «Разговоры о важном» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ.

Школьники осваивали новые навыки и пробовали себя в разных направлениях на мастер-классах, а также учились работать в команде, ставить цели и проявлять лидерские качества.

Ребята участвовали в творческих активностях - от сценических постановок до арт‑проектов, обсуждали важные темы и проблемы современной молодежи, учились слышать друг друга и формулировать свои идеи.

Фото: Министерство образования Самарской области