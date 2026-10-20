Преподаватель самарской детской школы искусств стала лучшей в ПФО

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин инклюзивного отделения детской школы искусств № 11 Ольга Попова из Самары стала победителем окружного этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств – 2026» в номинации «Молодой преподаватель ДШИ». В ноябре она представит регион и Приволжский федеральный округ в Москве. Также в номинации «Лучший преподаватель ДШИ» регион представила преподаватель Детской музыкальной школы № 4 Олеся Невзорова.



На окружном этапе конкурсанты представили самопрезентацию, провели открытый урок и методический семинар, продемонстрировав результаты своей педагогической, методической и творческой работы.



В детской школе искусств № 11 Ольга Попова работает более пяти лет. Она пришла сюда после окончания Самарской государственной социально-гуманитарной академии. Ольга Сергеевна преподаёт музыкально-теоретические дисциплины на инклюзивном отделении по предпрофессиональной программе обучения, работает с учениками, имеющими нарушения зрения.



«Идея моего участия в конкурсе принадлежит директору нашей школы Алексею Николаевичу Чуканову. Конкурс объединил участников: несмотря на напряжение испытаний, мы успели сдружиться и после завершения не покинули общий рабочий чат, теперь там делимся информацией о конференциях и мероприятиях наших школ. Отдельно отмечу высокий уровень организации: команда сделала все, чтобы мы чувствовали себя комфортно и меньше волновались. Думаю, главный итог для всех нас — бесценный опыт и новая площадка для творческого и профессионального взаимодействия», – поделилась преподаватель Детской школы искусств № 11 Ольга Попова.



Олеся Невзорова — преподаватель теоретических дисциплин в Детской музыкальной школе № 4 со стажем работы более 20 лет. Ее ученики неоднократно становились лауреатами конкурсов и олимпиад различного уровня. Также в этом году Олеся Анатольевна стала лауреатом I степени XXXIII Всероссийского конкурса «Волжский проспект» и Всероссийского конкурса профессионального педагогического мастерства «Мастерство и вдохновение».





Фото: пресс-служба администрации Самары