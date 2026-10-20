Самарская область в числе регионов-лидеров по уровню научно-технологического развития

По итогам 2025 года Самарская область заняла шестое место в ежегодном рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, подготовленном экспертами агентства РИА Рейтинг. Регион укрепил позицию, которую занимает уже несколько лет подряд, подтвердив устойчивость накопленного инновационного потенциала.

Рейтинг построен на агрегировании баллов по 19 показателям, объединенным в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Масштаб научно-технологической деятельности» и «Эффективность научно-технологической деятельности». Самарская область вошла в первую десятку.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ориентирует работу регионального Правительства на опережающее развитие научно-технологической сферы и укрепление связки между наукой, производством и подготовкой инженерных кадров. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Развитие инновационной деятельности остается одним из ключевых приоритетов экономической политики региона. Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в стране по уровню инновационной активности организаций – 19,8%, что в 1,6 раза выше среднероссийского значения. Регион также входит в топ-10 рейтинга инновационного развития субъектов РФ, составленного экспертами Высшей школы экономики.

В реестр малых технологических компаний в Самарской области включены 152 организации. Их совокупная выручка по итогам 2025 года составила 36,7 млрд рублей – 2% от общероссийского показателя.

Ядром технологической поддержки инноваторов выступает технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». На его площадке работают 306 резидентов, создано более 2000 рабочих мест. Технопарк занимает третье место в группе с высоким уровнем инвестиционной привлекательности в XII Национальном рейтинге технопарков России.

В Самарской области реализуется региональная программа научно-технологического развития, ориентированная в том числе на прямую поддержку развития инженерного образования. В 2025 году впервые проведен отбор программ развития инженерных школ, созданных в вузах, на присвоение статуса «Инженерная школа Самарской области». Инженерная школа Самарского политеха в сфере ОПК получила этот статус в прошлом году, а инженерная школа ПГУТИ – в сентябре 2026 года. В настоящее время идет очередной отбор в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Результатом комплексной поддержки со стороны региона стала и победа Самарского государственного технического университета в конкурсном отборе Минобрнауки России с проектом создания инжинирингового центра «Высокоэффективные энергоемкие технологии, материалы и изделия». СамГТУ получит в 2027–2028 годах более 250 млн рублей на создание центра.

Более 260 млн рублей привлек регион в 2026 году на реализацию инновационных проектов по программам Фонда содействия инновациям и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

Фонд поддержки технологического предпринимательства в 2026 году поддержал семь технологических решений местных разработчиков на общую сумму 52 млн рублей, а общий объем привлеченных средств индустриальных партнеров и инициаторов проектов составит 53,7 млн рублей. Значимое внимание уделяется поддержке разработок, отвечающих технологическим потребностям крупных индустриальных компаний.

«Мы видим результат работы выстроенной экосистемы в конкретных показателях: инновационная активность организаций почти вдвое превышает среднероссийскую, резиденты «Жигулевской долины» успешно реализуют свои проекты, малые технологические компании показывают выручку выше средней по стране. Наша главная задача – укрепляя позиции, наращивать долю компаний, которые проходят путь от идеи до серийного продукта», – отметил заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области