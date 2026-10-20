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В Самаре приступили к очистке центральных улиц города от аварийных деревьев

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Всего до конца года в Самаре будет убрано порядка 1300 сухостойных деревьев, на эти цели из городского бюджета выделено 3 миллиона рублей.

В Самаре приступили к очистке центральных улиц от аварийных деревьев, а также деревьев, погибших в результате заражения инвазивным видом стволового вредителя — ясеневой узкотелой златкой. Всего до конца года будет убрано порядка 1300 сухостойных деревьев, на эти цели из городского бюджета выделено 3 миллиона рублей. В настоящее время работы завершены на ул. Фрунзе на участке от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовской.

По итогам оценки состояния зеленых насаждений и с учетом поступивших обращений граждан в адресный перечень для производства работ по удалению включен ряд приоритетных объектов по Волжскому проспекту, ул. М. Горького, ул. Маяковского, ул. Самарской, ул. Г. Димитрова, ул. Стара-Загора, ул. Полевой/Арцыбушевской, по ряду улиц в пос. Мехзавод, пос. Управленческом, пос. Толевом. Кроме того, на территории набережной и городских парков производится санитарная и формовочная обрезка.

Взамен снесенных аварийных деревьев в осенний период на общественных территориях в Самаре будет высажено более 1600 саженцев деревьев и декоративных кустарников. Особое внимание уделят скверам Ветеранов, Нефтяников, Куйбышева, Басова, Шанхай, Лосиному в пос. Толевом и Октябрю. Деревья высадят также на пешеходной зоне вдоль ул. Ташкентской от Московского шоссе до ул. Стара-Загора. Уже завершена высадка 140 серебристых тополей вдоль недавно отремонтированных автомобильных дорог по улицам Черемшанской, Антонова-Овсеенко, ХХII Партсъезда, Космонавта Губарева.

При озеленении улиц Самары используются породы деревьев, устойчивые к антропогенной нагрузке, такие как тополя, рябины, липы, черемуха. Украсят общественные пространства города также декоративно-лиственные и цветущие кустарники — гортензия, спирея, снежноягодник, дерен, барбарис пурпурный и зеленый, тамарикс.

За 3 года в Самаре высажено порядка 45 000 деревьев и кустарников. По данным на 1 октября 2026 года, по итогам полной инвентаризации высаженных деревьев и кустарников с учетом восстановления сохранилось 43 370 растений, что составляет порядка 96% от количества высаженных.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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