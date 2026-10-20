В Самаре определены  9 победителей и призеров открытого первенства по авиамодельному спорту 

В минувшие выходные в Самаре состоялся второй этап открытого первенства городского округа по авиамодельному спорту. В соревнованиях приняли участие 56 школьников от 6 до 15 лет из 7 учреждений дополнительного образования. Юные спортсмены выступали в кордовых классах, включая инерционные, электрические и экспериментальные модели. Модели летали по кругу на стальных нитях – кордах – под управлением пилотов. (5+)



В кордовых инерционных моделях среди участников 6-9 лет первое место занял Вадим Повышев, второе — Иван Теркунов, третье — Владимир Вершинин, все они являются воспитанниками Центра дополнительного образования «Меридиан». В категории 10-12 лет золото взял Яхё Исаев (ЦДТТ «Поиск»), вторым стал Остап Бессонов (ЦДТ «Мастер плюс»), бронзу взял Элмир Асёров (ЦДТТ «Поиск»). В экспериментальных моделях среди участников 6-15 лет первое место у Кирилла Мельникова (ЦДТ «Мастер плюс»), второе — у Ильи Прокопова (ЦДО «Меридиан»), третье — у Элнура Асёрова (ЦДТТ «Поиск»). Победителям и призерам вручили дипломы и медали. Далее они смогут принять участие в областных соревнованиях по своему классу.



«Обучение выстроено поэтапно. На начальном этапе ребята учатся работать с ручным инструментом и материалами, выполнять разметку и аккуратную обработку деталей. Это формирует техническую культуру и внимание к точности. Когда дети переходят к электрическим моделям, подключаются основы физики и геометрии: ребята учатся рассчитывать параметры и работать с паяльными станциями, изучают принципы работы электропривода — это уже практические навыки электроники. Все представленные на соревнованиях модели — копии реальной техники, от проработки чертежей до финальной окраски», – рассказал директор Центра детского технического творчества «Поиск» Владимир Пеньков.



Авиамодельные соревнования проводятся в Самаре с 2003 года при поддержке администрации города, Центра детского технического творчества «Поиск» и региональной федерации авиамодельного спорта. Всего в Центре детского технического творчества «Поиск» обучается более 2,2 тысяч воспитанников.



С начала сентября занятия в учреждениях дополнительного образования, а также в кружках и секциях при школах и детских садах посещают более 144 тысяч юных жителей Самары от 5 до 18 лет.

Фото: пресс-служба администрации Самары