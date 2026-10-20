В Самаре определены  9 победителей и призеров открытого первенства по авиамодельному спорту 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Агродроны обработали рекордные 292 тысячи гектаров в Самарской области: регион укрепляет статус федерального центра компетенций по беспилотным системам в АПК
В Самарской области развивают испытательную базу беспилотных систем в сельском хозяйств
С 21 октября 2026 года в Тольяттинском краеведческом музее начинает работу новая выставка «70 шагов по волнам времени», приуроченная к 70-летию со дня основания Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории.
В Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка «70 шагов по волнам времени»
В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа с использованием передвижных мобильных комплексов.
Жители Тольятти и сёл Ставропольского района делают прививки от гриппа в мобильном пункте
 Температура воздуха 21 октября в Самаре ночью 0, -2°С, днем +10, +12°С.
21 октября в регионе, без осадков, до +13°С
С 15 по 19 октября в Рязани прошли Всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа «Есенинский турнир». Турнир собрал более 100 спортсменов из 23 регионов России.
Педагог из Новокуйбышевска завоевал два «золота» на Всероссийском турнире по метанию ножа
19 октября в Самаре прошли мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню лицеиста.
В Самаре отметили Всероссийский день лицеиста
20 октября в ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о возгорании сухой травы на улице Прибрежной.
В Октябрьске ликвидирован природный пожар
4 ноября забег «В беге мы едины» завершит сезон легкоатлетических стартов в Самаре
В Самаре состоится юбилейный, десятый полумарофон Забег Патриотов «В беге мы едины»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.85
-0.77
EUR 93.23
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре определены  9 победителей и призеров открытого первенства по авиамодельному спорту 

248
В минувшие выходные в Самаре состоялся второй этап открытого первенства городского округа по авиамодельному спорту. В соревнованиях приняли участие 56 школьников от 6 до 15 лет.

В минувшие выходные в Самаре состоялся второй этап открытого первенства городского округа по авиамодельному спорту. В соревнованиях приняли участие 56 школьников от 6 до 15 лет из 7 учреждений дополнительного образования. Юные спортсмены выступали в кордовых классах, включая инерционные, электрические и экспериментальные модели. Модели летали по кругу на стальных нитях – кордах – под управлением пилотов.   (5+)

В кордовых инерционных моделях среди участников 6-9 лет первое место занял Вадим Повышев, второе — Иван Теркунов, третье — Владимир Вершинин, все они являются воспитанниками Центра дополнительного образования «Меридиан». В категории 10-12 лет золото взял Яхё Исаев (ЦДТТ «Поиск»), вторым стал Остап Бессонов (ЦДТ «Мастер плюс»), бронзу взял Элмир Асёров (ЦДТТ «Поиск»). В экспериментальных моделях среди участников 6-15 лет первое место у Кирилла Мельникова (ЦДТ «Мастер плюс»), второе — у Ильи Прокопова (ЦДО «Меридиан»), третье — у Элнура Асёрова (ЦДТТ «Поиск»). Победителям и призерам вручили дипломы и медали. Далее они смогут принять участие в областных соревнованиях по своему классу.

«Обучение выстроено поэтапно. На начальном этапе ребята учатся работать с ручным инструментом и материалами, выполнять разметку и аккуратную обработку деталей. Это формирует техническую культуру и внимание к точности. Когда дети переходят к электрическим моделям, подключаются основы физики и геометрии: ребята учатся рассчитывать параметры и работать с паяльными станциями, изучают принципы работы электропривода — это уже практические навыки электроники. Все представленные на соревнованиях модели — копии реальной техники, от проработки чертежей до финальной окраски», – рассказал директор Центра детского технического творчества «Поиск» Владимир Пеньков.

Авиамодельные соревнования проводятся в Самаре с 2003 года при поддержке администрации города, Центра детского технического творчества «Поиск» и региональной федерации авиамодельного спорта. Всего в Центре детского технического творчества «Поиск» обучается более 2,2 тысяч воспитанников.

С начала сентября занятия в учреждениях дополнительного образования, а также в кружках и секциях при школах и детских садах посещают более 144 тысяч юных жителей Самары от 5 до 18 лет.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Агродроны обработали рекордные 292 тысячи гектаров в Самарской области: регион укрепляет статус федерального центра компетенций по беспилотным системам в АПК
20 октября 2026, 19:20
В Самарской области развивают испытательную базу беспилотных систем в сельском хозяйств
Агродроны обработали рекордные 292 тысячи гектаров в Самарской области: регион укрепляет статус федерального центра компетенций по беспилотным системам в АПК Сельское хозяйство
44
В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа с использованием передвижных мобильных комплексов.
20 октября 2026, 18:22
Жители Тольятти и сёл Ставропольского района делают прививки от гриппа в мобильном пункте
В регионе продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа с использованием передвижных мобильных комплексов. Здравоохранение
179
 Температура воздуха 21 октября в Самаре ночью 0, -2°С, днем +10, +12°С.
20 октября 2026, 18:13
21 октября в регионе, без осадков, до +13°С
 Температура воздуха 21 октября в Самаре ночью 0, -2°С, днем +10, +12°С. Экология
164
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
285
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
608
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, одним из вопросов которого обсудили сохранность зеленых насаждений в регионе.
19 октября 2026  19:11
Вячеслав Федорищев поручил пересмотреть подходы в озеленении региона
650
235 проектов благоустройства в 2026 году реализуют по программе «Народный бюджет Самарской области».
19 октября 2026  18:48
На оперативном совещании с губернатором в Самаре обсудили реализацию проектов благоустройства территорий
730
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
18 октября 2026  11:03
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
998
Весь список