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Самарцам покажут российские ремесла от Байкала до Балтики

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22 октября, в 17.00, в Галерее ремесел Агентства социокультурных технологий состоится открытие выставки, посвященной ремеслам и промыслам нашей страны «Образы моей Родины в декоративно-прикладном искусстве регионов России».

Что общего у унцукульской насечки металлом по дереву, красноярской бересты, балтийского янтаря, забайкальского конского волоса и ульяновского симбирцита? Ответ – в новой экспозиции Галереи ремесел Агентства социокультурных технологий. Свежий взгляд на вековые традиции: современный дизайн, высокая мода, авторская керамика, лоскутное панно во всю стену и эксклюзивные украшения от народных умельцев.

22 октября, в 17.00, в Галерее ремесел Агентства социокультурных технологий состоится открытие выставки, посвященной ремеслам и промыслам нашей страны «Образы моей Родины в декоративно-прикладном искусстве регионов России».

Кураторы собрали в галерее лучшие образцы народных промыслов и авторские работы мастеров из разных регионов России: от Дагестана и Забайкалья до Красноярского края, Ульяновска, Калининграда и Самарской области.

Один из участников выставки — Магомедали Магомедалиев, мастер народных художественных промыслов, потомственный унцукульский резчик по дереву, заслуженный художник Республики Дагестан, обладатель премии Правительства РФ «Душа России». В его работах звучит душа страны.

Унцукульская насечка металлом по дереву – уникальный вид декоративно-прикладного искусства из села Унцукуль Республики Дагестан. Это ремесло не имеет аналогов в мире и считается одним из самых сложных и трудоёмких видов художественной обработки дерева.

Неповторимую музыкальность изделий дагестанских ремесленников подмечал еще Расул Гамзатов. Он говорил об аварской серебряной мелодии, заключенной в деревянных предметах, шкатулках, кубках, инкрустированных металлом. Работы Магомедалиева отличает и авторский орнамент «Анчил-ишан» – символ рода и преемственности многих поколений унцукульских резчиков.

Сказы и Енисей-батюшка в берестяной обертке. Красноярский край предоставил деревянные изделия из фондов государственного центра народного творчества: авторскую коллекцию мастера резьбы по дереву Сергея Якимцева из села Таяты Каратузского района. Его работы отличает самобытный дизайн, вдохновлённый русскими сказками.

Сибиряки умеют удивлять. Красноярские мастерицы передали на выставку символичное лоскутное панно во всю стену «Енисей-батюшка». Его больше двух месяцев придумывали и шили 12 мастериц из клуба лоскутного шитья «Радуга» Красноярска.

Сибирский характер виден и в работах Любови Демидовой, Риты Ошкиной, Юрия Макеева и Михаила Бутина. Мастера виртуозно работают с берестой: многослойная резьба, тиснение, оплётка, аппликация.

Отдельное место в экспозиции занимают авторские каповые ковши с замысловатыми ручками в виде изображений зверей от мастера из города Назарова Красноярского края Алексея Кошелькова.

Энергией и силой Балтики пропитаны изделия из янтаря областного дома народного творчества Калининградской области. На выставку в Самару приехали работы знаменитых балтийских мастеров. Среди них Людмила Высоцкая, обладатель наград международного мемориального фонда Фаберже, ордена «Карл Фаберже – Придворный ювелир», заслуженный деятель камнерезного искусства. Мастер работает с янтарём, деревом и костью.

Мастер с берегов Балтики Елена Цволко, член региональной общественной организации «Калининградская Гильдия мастеров янтарных дел», председатель Ассоциации народных художественных промыслов Калининградской области «Янтарное Наследие» – в своем творчестве разрушает стереотипы о «бабушкином янтаре». В ее мозаике натуральный камень гармонично соседствует с ценными породами дерева.

Если Левша подковал блоху, то забайкальские мастерицы творят настоящие чудеса из конского волоса. Ремесленники возрождают и развивают исторический народный коренных народов края – бурятов и эвенков – художественное мокрое и сухое валяние из конского волоса и овечьей шерсти.

Самарцы увидят работы Даримы Жалсановой из села Зуткулей Дульдургинского района, руководительницы этнокультурного центра. По древней технологии бурятских мастериц она создаёт костюмы полностью из конского волоса, превращает традиционный материал шорного ремесла в предмет высокой моды.

«Нам хотелось показать то богатое разнообразие ремесел России, которые, быть может, не слишком известны широкому кругу, - рассказывает Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий. – Ведь у нас, в Самаре, в сердце России, так или иначе находят отражение многие культурные традиции разных регионов».

Умеют работать с натуральным природным материалом и умельцы из Самарского региона и соседних областей. В Ульяновске сложилась давняя традиция художественной обработки местного сокровища – симбирцита.  Из него делают интерьерные изделия, украшения и другие работы.

Мастера декоративно-прикладного искусства Самарской области представят на выставке свои новые изделия: резьба по дереву Сергея Ключникова (Самара) и Дмитрия Таршицейского (Сызрань); художественная обработка кожи от Милеуши Завьяловой (Самара), Марины Ухиной (Отрадный), Елены Охотиной (Самара); художественный войлок от Татьяны Викторовны Скляр (Сергиевск) и Елены Ананской (Сызрань); авторская керамика от Ирины Елизаровой (Самара), Надежды Тройниковой (Самара) и многих других талантливых мастеров из разных районов региона. В каждом изделии — любовь к своему краю, его традициям, истории, прошлому и настоящему.

Во врем работы выставки пройдут открытые лекции, мастер-классы, творческие встречи, экскурсии.

Партнёры проекта: Дом народного творчества Республики Дагестан, учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края, Калининградский областной дом народного творчества, Государственный центр народного творчества Красноярского края, музей народного творчества — центр народной культуры Ульяновской области, Самарское региональное отделение Русского географического общества, ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения в сфере культуры Республики Татарстан.

Выставка будет работать до 15 декабря.

График работы галереи ремесел: понедельник–суббота, с 10:00 до 18:00; пятница до 17:00.

Вход свободный.  0+

 

Фото:   Галерее ремесел Агентства социокультурных технологий

Теги: Самара

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