300 спортсменов стали участниками чемпионата и первенства области по тайскому боксу

17 и 18 октября в спорткомплексе «Южный» проходили чемпионат и первенство Самарской области по муайтай. По результатам соревнований будет формироваться сборная региона.

Участниками стали около 300 спортсменов - дети и взрослые. Помимо спортсменов из Самарской области, на соревнования приехали борцы муйатай из Оренбургской и Пензенской области и Казахстана.

Также в рамках турнира прошло чествование спортсменов - победителей и призеров первенства мира по тайскому боксу среди школьников. Соревнования проходили летом в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Наш регион представили 7 воспитанников самарской школы муайтай от 12 до 17 лет. Давид Сибирев и Милана Емельяненко взяли золото, Анастасия Башаркина и Вероника Дубровина серебро, Даниил Ефимов завоевал бронзу.

Фото: минспорта СО