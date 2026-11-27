Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя города Тольятти. Он приговором суда признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что в июне 2025 года в поселке Федоровка между обвиняемым, который управлял автомобилем марки Мазда СХ7, и одним из пешеходов произошел словесный конфликт, поводом для которого явилась быстрая езда в жилой зоне. Пешеход подошел к сидящему в машине водителю и взялся руками за раму водительской двери, окно которой было полностью открыто. В этот момент обвиняемый начал движение с резким увеличением скорости.

Потерпевший при отсутствии реальной возможности принять меры к самосохранению не удержался и упал на асфальтированную поверхность проселочной дороги, получив серьезные телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в больнице.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По ходатайству прокурора автомобиль подсудимого конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.