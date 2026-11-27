Аспирант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) Данил Усенко одержал победу на региональном конкурсе «Молодой ученый». Его проект посвящён разработке и внедрению метода персонализированного предоперационного планирования для коррекции деформаций бедренной кости с помощью аппарата Илизарова.

В основе разработки — соединение компьютерного 3D-моделирования и аддитивных технологий. Молодой учёный рассказал, что по данным КТ пациента он строит трёхмерную модель кости, затем виртуально выполняется остеотомия и планируется коррекция, а затем на 3D-принтере изготавливается индивидуальный навигационный шаблон. Этот гайд призван помочь хирургу точно установить кольца аппарата Илизарова в соответствии с виртуальным планом — после остеотомии сведение колец в параллельное положение должно обеспечить запланированную коррекцию.

Как отмечает автор проекта, планирование на основе двухмерных рентгенограмм не всегда позволяет полноценно учесть сложную пространственную геометрию деформации, что может повышать риск остаточной деформации, нарушения оси конечности и повторных вмешательств. Предложенный метод призван устранить разрыв между замыслом операции и её фактическим результатом.

«Если провести аналогию: существующие решения помогают хирургу „увидеть“ деформацию и „сделать распил“, а наше — помогает „собрать аппарат именно так, как запланировано на компьютере“, — поясняет учёный. — Научная новизна подхода заключается в комплексном сочетании 3D-моделирования, виртуальной остеотомии и изготовления пациент-специфического шаблона именно для позиционирования колец аппарата Илизарова».

Технология может быть реализована как в клинике, так и централизованно в университетской лаборатории, — для изготовления шаблона не требуется специальное дорогостоящее оборудование.

Проект выполняется в составе научной группы под руководством научного руководителя — ректора СамГМУ члена-корреспондента РАН, заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Александра Колсанова, в сотрудничестве с центром НТИ «Бионическая инженерия в медицине» и детским травматолого-ортопедическим отделением клиник СамГМУ.

«Следующий этап исследования — клиническая апробация и сравнение с традиционным подходом. Мы понимаем, что окончательно подтвердить эффективность сможем только после завершения клинического этапа. Надеюсь, все пройдет отлично, ведь для нас принципиально важно, чтобы разработка не осталась на уровне исследования — она должна дойти до реальной практики и помогать хирургам и пациентам», — подчёркивает Данил Усенко.

Фото: пресс-служба СамГМУ