Сегодня, 27 ноября, паромная переправа «г. Самара (Октябрьский спуск) – с. Рождествено» возобновила работу.

В связи с необходимостью планового ремонта теплоход «Окский-35» ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» завершил работу на линии. На переправу вышел паром «СП-103» ООО «Судоходная компания «Бурлак».

На остановочном пункте «г. Самара (Октябрьский спуск)» потребовалось дооборудовать береговую причальную инфраструктуру под габариты нового судна — в связи с этим 26 ноября перевозки на линии были приостановлены.

С 27 ноября перевозки осуществляются по действующему расписанию с учётом фактических гидрометеорологических условий:

— от с. Рождествено: 06:00, 12:30, 16:30;

— от г. Самары (Октябрьский спуск): 08:00, 14:00, 18:00.

Тарифы — действующие в навигацию 2026 года.

По вопросам организации работы переправы можно обращаться в ООО «Судоходная компания «Бурлак» по телефону +7 (902) 299-90-10, сообщили в минтрансе СО.

Фото: минтранс СО