Современные условия созданы благодаря средствам, выделенным из областного бюджета по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Подразделение Самарской городской клинической больницы № 8 по адресу ул. Нагорная,88 капитально отремонтировано - выполнена перепланировка помещений, установлены новые лифты, отремонтирован фасад, кровля, а также полностью заменены инженерные сети: электроснабжения, водоснабжения и вентиляции.

В светлых и просторных корпусах разместились два терапевтических, неврологическое отделения, реанимация на 6 коек, а также гинекологическое отделение. Оно рассчитано на 47 коек и работает как отделение оперативной гинекологии: здесь оказывают консервативную и хирургическую помощь в полном объёме по всем нозологическим профилям.

«После ремонта в отделении появились новые процедурные кабинеты, палаты, мебель и новая операционная с современным оборудованием. Закуплены современные операционные столы и лампы освещения. Мы выполняем весь спектр хирургической помощи гинекологическим больным: лапароскопические операции, полостные и пластические, а также малые вмешательства», — рассказала заведующая отделением - врач-акушер-гинеколог Ольга Буханова.

Приоритетное направление отделения — органосохраняющие операции. За 10 месяцев этого года специалисты выполнили 230 эндоскопических и 310 пластических, полостных операций, а также 1560 гистероскопий.

«Конечно, это комфорт не только для пациентов, но и для медработников. Созданы прекрасные условия: отдельная ординаторская, кабинеты для санитарок и медсестёр, всё обустроено, красивая мебель. Большую часть своей жизни мы проводим на работе, поэтому хочется, чтобы это было с комфортом», — подчеркнула заведующая отделением.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца года планируется завершить возведение всех 32 модульных конструкций и капитальный ремонт 60 объектов.

Фото: минздрав СО