В Самарской области продолжается реализация проекта «Школа права», направленного на повышение правовой грамотности школьников и формирование ответственного поведения. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. На занятиях школьники узнают, как противостоять телефонному и кибермошенничеству, учатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать персональные данные и банковскую информацию. Особое внимание уделяется предложениям «лёгкого заработка»: как не стать дроппером, не передавать посторонним банковскую карту и доступ к счетам, не соглашаться на сомнительные денежные переводы.

Очередное занятие прошло в образовательном центре «Южный город». В зале - старшеклассники. Разбирают не статьи закона, а живые ситуации: мячом разбили зеркало чужой машины, захотели написать на чужом имуществе. А ещё - за какие публикации и комментарии в интернете наступает ответственность и что грозит за нарушения. Алгоритм школьники отрабатывают сами. По словам организаторов, именно так теория превращается в навык.

«Взаимодействие как раз-таки с действующими, практикующими юристами позволяет детям услышать реальные примеры, которые приводили к нехорошим последствиям», - отмечает Марина Шатохина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе образовательного центра «Южный город».

Ребята осваивают практический алгоритм защиты: прекратить подозрительное общение, проверить информацию и обратиться за помощью к взрослым.

«Урок был очень интересный. Нам рассказывали правовые основы, о том, что может быть для человека опасным. Прежде чем что-то делать в соцсетях, ты должен два или даже три раза проверить, что ты делаешь и почему ты это делаешь», - делится Тимур Попов, учащийся образовательного центра «Южный город».

Специалисты Самарского отделения Ассоциации юристов России проводят для школьников уроки правовой грамотности. Проект «Школа права» поддержан Фондом президентских грантов.

«Школьники, к сожалению, из-за неустойчивой психики подвержены трём зонам риска. Это кибербуллинг, мошенничество и вовлечение их в преступную деятельность. В связи с этим мы с практикующими юристами и адвокатами ходим по школам нашего региона. Мы занимаемся правовым просвещением и устраиваем регулярную работу со школьниками, потому что только так можно создать доверительные отношения», - подчёркивает Андрей Наумов, председатель совета молодых юристов Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России.

В рамках проекта «Школа права» за 2026–2027 учебный год пройдет 100 интерактивных занятий в 25 школах девяти муниципальных образований Самарской области. Таким образом, не менее 2,5 тысяч подростков получат практические навыки по актуальным вопросам безопасности.

Самарская область традиционно является лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и других российских регионов по числу победителей конкурсов Фонда президентских грантов. Чаще всего президентские гранты получают социально значимые проекты по оказанию помощи бойцам, ветеранам СВО и их семьям, инклюзии, помощи пожилым, многодетным семьям и другие.

Фото Самарского отделения Ассоциации юристов России