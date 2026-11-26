В Москве подведены итоги Общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель ДШИ» и «Лучшая ДШИ». Торжественная церемония прошла в атриуме Большого театра. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила специальный приз «За сохранение и развитие академических традиций» Детской школе искусств имени Аннэты Яковлевны Басс из Самары.

«Для нас эта награда – не просто признание, а подтверждение того, что выбранный путь верен: бережное отношение к традициям, высокие академические стандарты и пространство для творческой свободы дают свои плоды. Мы и дальше будем сохранять и развивать лучшие традиции художественного образования, открывая новые возможности для наших ребят», – поделилась директор ДШИ Елизавета Сморкалова.

В рамках конкурсных испытаний окружного этапа коллектив школы презентовал свою деятельность. Воспитанники школы в прошлом учебном году заняли 631 призовое место на престижных конкурсах профессиональной направленности, а преподаватели одержали 26 побед в конкурсах профессионального мастерства регионального и всероссийского уровней.

В Детской школе искусств имени А.Я. Басс занимаются более 2 тысяч детей, более 1,5 тысяч человек осваивают предпрофессиональные программы. Среди выпускников – преподаватели Московской консерватории, артисты симфонических оркестров, солисты театров, дизайнеры, успешно работающие в России и за рубежом. Более 12 лет школа проводит такие масштабные проекты, как международная художественная выставка-конкурс «Человек от края до края», три межрегиональных проекта – художественная выставка-конкурс «Радужная кисть», научно-практическая конференция «Новое поколение» и образовательный проект «Педагог – педагогу».

В 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» школа приобрела современное оборудование и учебные материалы: два концертных рояля, пианино, профессиональные банкетки с регулируемой высотой для пианистов, учебники по сольфеджио и музыкальной литературе, нотную литературу для различных инструментов и составов, живописные альбомы для юных художников, а также мощные ноутбуки для обучения по предпрофессиональной программе «Дизайн».

Конкурсы «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель ДШИ» являются крупнейшими смотрами в системе художественного образования России и эффективным инструментом анализа состояния системы ДШИ, а также выявления лучших практик обучения детей в области искусств.

Фото: минкульт СО