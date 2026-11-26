В Калуге это Всероссийское комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов специальной военной операции собрало порядка 300 участников из 62 регионов России. Все они являются победителями и призерами межрегиональных турниров, проходивших в 2025 и 2026 годах.

С приветственным словом к участникам и организаторам соревнований обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил масштаб и значение движения.

«За прошедшее время Кубок вырос в масштабное общественное движение, которое объединяет ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Расширяется география его турниров, они охватывают все новые виды спорта. В этом году древняя, гостеприимная Калуга радушно встречает участников соревнований, которые достойно выступили на межрегиональных этапах, проявили мастерство, силу духа и волю, показали себя закаленными бойцами, – заметил Владимир Путин. – Искренне желаю вам честных, убедительных побед на всероссийском уровне. Ваше стремление идти вперед и, невзирая на трудности, добиваться успеха – вызывает глубокое уважение. И конечно, особые слова признательности – организаторам нынешнего Кубка – Государственному фонду «Защитники Отечества», Паралимпийскому комитету и Министерству спорта России, Правительству Калужской области и общероссийским спортивным федерациям».

Всероссийский Кубок является финальным этапом большого двухлетнего цикла межрегиональных турниров, которые прошли во всех федеральных округах в течение 2025–2026 годов.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула важную роль спорта в реабилитации и социализации бойцов.

«Спорт был и остается одним из важнейших инструментов восстановления и возвращения ветеранов к активной жизни. Он укрепляет веру в себя, помогает преодолевать трудности и открывает новые возможности. С каждым годом «Кубок Защитников Отечества» объединяет все больше защитников из разных регионов нашей страны. Здесь герои демонстрируют спортивное мастерство и силу духа. Эти соревнования дают им возможность встретиться с боевыми товарищами, поделиться опытом и поддержать друг друга. Желаю участникам честной борьбы, ярких побед и незабываемых впечатлений», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Организаторы мероприятия: Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, Правительство Калужской области, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Федерация спортивного метания ножа и Всероссийская федерация спорта слепых при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Программа соревнований включает дисциплины для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя, состязания по спортивному метанию ножа, а также дисциплины спорта слепых: пауэрлифтинг и настольный теннис-шоудаун.

Начиная с 2023 года было проведено 15 комплексных физкультурных мероприятий среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества», включая два всероссийских и 13 межрегиональных этапов. В них приняли участие более 2000 ветеранов боевых действий, получивших военные травмы при выполнении задач специальной военной операции.

Фото: Фонд «Защитники Отечества»