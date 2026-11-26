В Волжском районе Самарской области завершена укладка верхнего слоя асфальта проезжей части путепровода через железную дорогу на 17-м километре трассы Самара — Большая Черниговка, расположенного в 1,2 км от поворота на село Лопатино. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2026 году ходе капитального ремонта специалисты возвели новый путепровод, состоящий из четырёх опор и трёх пролетов, переустроили подходы, уложили 2 слоя дорожной одежды, нанесли разметку. Впереди — укладка асфальта на пешеходной части сооружения и установка барьерного и перильного ограждений.

На время ремонта движение по путепроводу закрыто. Объезд осуществляется через село Лопатино, где отремонтированы два въезда в населенный пункт, а также по дорогам в направлении Новокуйбышевска и Оренбурга. Запуск движения по мосту ожидается в конце декабря 2026 года.

Автодорога Самара – Большая Черниговка, на которой расположен путепровод, входит в маршруты движения в направлении Самары, Новокуйбышевска, Оренбурга и Волгограда. Для жителей окрестных сёл это ежедневный маршрут — в город на работу, в больницы, в школы. Интенсивность движения здесь превышает 25 тысяч автомобилей в сутки, включая рейсовые и школьные автобусы, а также большегрузы.

Фото: минтранс СО