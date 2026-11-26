В Самарской области начали работу еще два агротехнологических класса. Они появились в Нефтегорском и Безенчукском районах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В селе Дмитриевка занятия будут вести по профилям «Агроинженерия» и «Генетика и селекция растений», а в школе № 4 поселка Безенчук — по направлению «Генетика и селекция растений».

Всего в регионе организовали уже 38 таких классов. В них обучаются почти 600 ребят. С 2025 года по федеральному проекту «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» они появились в Хворостянском, Шигонском, Исаклинском, Приволжском, Безенчукском, Волжском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском районах и Кинеле, уточнил губернатор.

Среди оборудования — интерактивные панели, конструкторы учебных квадрокоптеров, симуляторы БПЛА, гидропонные фермы, микроскопы, 3D-принтеры, лаборатории функциональной диагностики растений, цифровые лаборатории по физике, биологии и экологии, а также тренажеры «Трактор-студент» и «Комбайн-студент».

Ремонт, брендирование и оснащение кабинетов шли за счет инвесторов из числа организаций, заинтересованных в подготовке кадров для АПК. По федеральному проекту им возместили 90% затрат. Общий размер господдержки в 2026-м превысил 11,5 млн рублей, добавил Федорищев.

По словам главы региона, ранняя профориентация — лишь часть работы. Будущих аграриев сопровождают во время учебы, предлагая практики и стажировки, а после начала трудового пути — стимулирующие выплаты и льготы, пишет Самара-МК.