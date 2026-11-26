Специалисты центра прототипирования и реверсивного инжиниринга «Идея» Самарского политеха создали информационно-измерительную систему для мониторинга параметров трения в испытательных машинах. Она следит за ходом испытаний и защищает оборудование от повреждений.

Трение и износ — одна из главных причин поломок насосов, буровых установок, двигателей и станков. Поэтому новые материалы, покрытия и смазки сначала тестируют в лабораториях на специальных машинах. Качество таких испытаний во многом зависит от тестовых результатов.

Новая система берёт на себя всю измерительную работу. Измерительный узел фиксирует силу и момент трения, а специальная программа строит графики в реальном времени и сохраняет данные. Если показатели выходят за допустимые пределы, система сама останавливает испытание, чтобы не сломать образец и оборудование.

Разработка политеховцев выгодно отличается от существующих решений. Зарубежные комплексы (Bruker, Optimol, Phoenix, Falex) хорошо оснащены, но стоят десятки миллионов рублей. Отечественные машины дешевле, но в базовом исполнении нагрузку задают вручную, защиты от аварийных ситуаций не имеют и при нагреве сбрасывают показания датчиков. Новая система, созданная инженерами нашего университета, лишена этих недостатков. При этом главный измерительный элемент (моноблок) стал в разы дешевле и легче зарубежных аналогов, но выдерживает те же нагрузки.

«Модернизированная машина подходит в том числе для того, чтобы проверить антиизносные свойства индустриальных и моторных масел, — объясняет один из авторов разработки Николай Карасев. — Мы сделали для такой машины „нервную систему“ — датчики, электронику и программы. Она точно измеряет силу, с которой трущиеся поверхности прижаты друг к другу, температуру их нагрева во время работы и так далее. Система сама понимает, когда начинается авария, и вовремя останавливает аппарат. А если сломался датчик, она не путает это с аварией».

Информационно-измерительная система политеховцев отличается высокой точностью: погрешность при измерении разных параметров не превышает 1,2%. Обработка данных проводится с помощью программы PowerGraph, сертифицированной по ГОСТу.

В настоящее время разработка уже используется в лабораториях Самарского политеха на модернизированной машине «Универсал». Специалисты университета готовы предложить эту систему потенциальным заказчикам — научным лабораториям и промышленным предприятиям, особенно в нефтегазовой отрасли и машиностроении. Система может быть адаптирована под разные машины трения.

На изобретение получен патент (№ 2863503). Авторы патента — Николай Карасев, Ильдар Ибатуллин, Сергей Иваняков и Варвара Зайцева.