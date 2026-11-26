С 26 по 29 ноября 2026 года в Самаре, в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой, пройдут кинопоказы фильмов — участников второй Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Зрители смогут познакомиться с пятью работами, представляющими кинематографии разных стран, и увидеть истории, в которых отражаются особенности национальных культур и традиций.

Показы организует Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Инициатор и идейный вдохновитель создания Евразийской академии и кинопремии — Никита Михалков.

Всего программа кинопоказов охватит 20 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Краснодар, Самару, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Владивосток, Луганск, Саратов, Тюмень и Тольятти.

Ранее, в 2025 году, после первой церемонии вручения фильмы — участники кинопремии были представлены в 15 городах России, а также в Нью-Дели и Минске. В 2026 году география проекта расширилась: показы состоялись в Китае, Сербии, Абхазии и Италии.

В Самаре зрителям представят пять картин из России, Беларуси, Эфиопии, Египта и Кубы. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание сеансов в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой по адресу г. Самара, ул. Куйбышева, 105:

26 ноября, 18:00 — «Красавица» (12+), Россия, 2026, историческая драма. Режиссёр: Антон Богданов

Фото: Российский фонд культуры.