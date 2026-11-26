До 6 декабря 2026 года во всех регионах Российской Федерации пройдёт вторая Всероссийская неделя «Открыто для всех». Организатор события - Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии региональных и муниципальных органов власти. Главная цель Недели - способствовать развитию инклюзии, повысить осведомлённость общества о жизни людей с инвалидностью, а также изменить устойчивые стереотипы о них.

«Перед нами стоят задачи по расширению возможностей образования и занятости, созданию условий для самостоятельной жизни. Важно, чтобы эффективные решения, которые уже применяются в отдельных регионах, становились доступными по всей стране», - заявила вице-премьер, председатель организационного комитета форума «Открыто для всех» Татьяна Голикова.

В Самарской области состоится около 90 мероприятий. Для жителей муниципалитетов будут организованы мотивационные, развлекательные и познавательные события. «Открыто для всех» станет центральной площадкой для формирования конкретных предложений в сфере инклюзии: участники обсудят широкий круг тем - от создания доступной среды и трудоустройства людей с инвалидностью до вопросов образования и оказания ранней помощи. Это место притяжения всех, кто вовлечён в систему социального развития России, для диалога о наиболее актуальных способах интеграции людей с инвалидностью в социальную и экономическую жизнь страны.

К Неделе присоединятся социальные учреждения, учреждения культуры, образования, общественные объединения, предприятия, вузы. Так, например, в вузах региона пройдут заседания инклюзивного киноклуба «(Не)такой как все», а еще запланированы тренинги по социальной адаптации, скрининги здоровья, в том числе на предприятиях, экспертные сессии, фотовыставки, спектакли для детей и взрослых и другие мероприятия. С полным перечнем можно ознакомиться на интерактивной карте Недели.

«Одна из главных проблем, которую я вижу сейчас, - недостаток информированности. В регионе действует большая система социальной поддержки, но не все люди с инвалидностью знают о своих правах и доступных мерах поддержки. Есть много событий, способных наполнить их жизнь возможностями, и организаций, готовых прийти на помощь. Поэтому нужно обязательно рассказывать об этих возможностях. Всероссийская неделя «Открыто для всех» - прекрасная возможность найти что-то полезное для себя или своего близкого.», - уверена Екатерина Куприянова, Уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области.

Фото: АСИ