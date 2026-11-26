В Кинеле продолжается строительство новой современной поликлиники общей площадью около 13 000 м². Медицинское учреждение будет рассчитано на 700 посещений в смену и объединит основные амбулаторные службы города в одном здании.

Строительство ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, за счёт средств федерального и областного бюджетов. Строительная готовность объекта составляет около 90%.

На площадке продолжаются внутренние отделочные работы: выполняется монтаж керамической плитки на полах и стенах, устройство полов и покрытий, установка плинтусов и окраска стен. Параллельно ведётся монтаж внутренних инженерных сетей и систем электроснабжения, электроосвещения, дымоудаления, пожарной сигнализации, автоматизации инженерного оборудования. Также прокладываются наружные сети электроснабжения и выполняется благоустройство территории.

После завершения строительных работ объект будет передан Кинельской больнице для организации работы медицинских служб и подготовки к приёму пациентов.

Новая поликлиника станет единым современным медицинским пространством для жителей Кинеля. В одном здании разместятся лечебно-профилактическое и диагностическое отделения, стоматология и клинико-диагностическая лаборатория. Для проведения обследований предусмотрены кабинеты с современным диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Это позволит жителям получать широкий спектр медицинской помощи в комфортных условиях, без необходимости посещать разные учреждения.

«Для нас важно, чтобы социальная инфраструктура развивалась во всех муниципалитетах региона. Люди должны иметь возможность получить современную медицинскую помощь рядом с домом, в комфортных условиях. Это основа для устойчивого развития территорий и повышения качества жизни», - отметил заместитель председателя правительства-министр строительства Самарской области Алексей Тихомиров.

Фото: минстрой Самарской области