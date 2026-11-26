При внезапном повышении начислений за воду проверьте эти несколько пунктов.

Протекающий бачок унитаза. Самая частая и незаметная утечка: вода подтекает в чашу тонкой струйкой. За сутки может «убежать» до 200 литров.

Неисправные смесители и краны. Даже едва заметное подтекание из крана — это десятки литров в сутки. Замените прокладки, это недорого.

Ошибки при передаче показаний счетчика. Перепутали цифры до и после запятой, вписали лишний ноль или не передали вовремя — и начисление выросло. Перепроверьте последние квитанции, задайте вопрос в Личном кабинете.

Общедомовые нужды (ОДН). Воду на обслуживание всего дома оплачивают все жильцы. Если заметили в квитанции значительное повышение графы за ОДН, обратитесь в свою управляющую компанию. Расход мог увеличиться из-за утечек в подвале или неучтённых жильцов.

Старая бытовая техника. Стиральная машина и посудомойка старше 10 лет расходуют в 1,5–2 раза больше воды, чем современные модели.

Рекомендуем начать с 1 пункта — чаще всего причина именно там, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".