Заместитель председателя Правительства Самарской области Юлия Ершова продолжает серию рабочих поездок по предприятиям региона. Цель визитов — знакомство с производственным потенциалом организаций, оценка их текущего состояния и определение дальнейших точек роста, а также понимание того, какая поддержка со стороны правительства потребуется для развития компаний.

Очередной площадкой рабочей поездки стал ООО «Пегас-Агро» — один из ведущих российских производителей сельскохозяйственной техники. Предприятие входит в топ-10 российских производителей сельхозтехники и включено в перечень системообразующих предприятий федерального уровня, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Линейка самоходных машин «Туман» помогает аграриям бережно и эффективно вносить удобрения и защищать посевы, что напрямую влияет на урожайность и устойчивость агропромышленного комплекса.

В ходе визита вице-премьер оценила полный производственный цикл — от поставки металла в цех до получения готовой машины. Особое внимание было уделено курсу на импортозамещение: завод освоил выпуск более 6000 комплектующих на собственной базе. Это не только снижает зависимость от внешних поставок, но и укрепляет технологический суверенитет региона и страны в целом.

ООО «Пегас-Агро» вносит весомый вклад в развитие экономики Самарской области и обеспечение продовольственной безопасности России. На предприятии создано более 500 рабочих мест. Для сотрудников выстроена понятная система мотивации, включая финансовую, действуют программы обучения и развития, работает собственная библиотека. Предприятие продолжает развивать кадровый потенциал, обеспечивая сотрудникам стабильную работу и возможности для роста.

«Предприятие демонстрирует отличные результаты — команда проделала большую работу, укрепляя экономику региона и страны. Правительство Самарской области будет оказывать всестороннее содействие дальнейшему развитию "Пегас-Агро", в том числе, в расширении экспортных поставок. Уверена, что совместная работа позволит компании укрепить свои позиции и за пределами России», — подчеркнула Юлия Ершова.

Фото: минэкономразвития СО