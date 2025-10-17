Я нашел ошибку
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
Проведение подобных соревнований способствует популяризации активного образа жизни среди различных возрастных категорий населения.
В Самаре на Полевом спуске пройдут соревнования по «зимнему плаванию» - Волжский ледяной Кубок 2025
В Самара без существенных осадков, ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С.
18 октября в регионе небольшой дождь, до +12°С
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы. 
«Сохраним лес»: в Ставропольском лесничестве высадили более 10 тысяч сеянцев сосны
Свою победу Мария посвятила бабушке, которая в этот день отмечает день рождения.
Самарская дзюдоистка Мария Иванова - победительница чемпионата России-2025 
В этом году в городе предусмотрен капитальный ремонт 200 площадок и оборудование 132 новых локаций для сбора бытового мусора.
Более 300 контейнерных площадок модернизировано в Самаре в этом году
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства

17 октября 2025 18:44
Сегодня, 17 октября, в Тольятти в Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства. В нем принял участие глава региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор вручил заслуженные награды одним из лучших специалистов отрасли, которые выполняют важную миссию по созданию безопасной дорожной сети и ее эффективной эксплуатации, а также поблагодарил ветеранов за их вклад в развитие дорожного хозяйства и за помощь в подготовке молодых специалистов.

«За годы работы вы внесли ценный вклад в социально-экономическое благополучие Самарской области и продолжаете создавать новые возможности для жителей региона, обеспечиваете их комфорт и безопасность. Мы с вами успешно работаем над реализацией многих дорожных программ, и сейчас благодаря нашим совместным усилиям Самарская область входит в число регионов-лидеров по развитию отрасли», - отметил руководитель области Вячеслав Федорищев.

«Спасибо специалистам дорожной отрасли, принимающим активное участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Донбасса. Это очень важно для нашей Родины», - добавил губернатор.

Почетного звания «Заслуженный работник дорожного хозяйства Самарской области» удостоен начальник участка общества с ограниченной ответственностью «Амонд» Антон Шавачин. Почетный знак Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени вручен заместителю директора филиала «Красноярское дорожно-эксплуатационное управление» акционерного общества «Агентство по содержанию автомобильных дорог» Алексею Батину. Также глава региона вручил отличившимся специалистам почетные грамоты и благодарности.

Отметим, что по итогам этого года будет отремонтировано более 460 километров дорог. В ближайших планах реализация двух крупных проектов по оптимизации транспортных маршрутов в южном направлении и созданию условий для более тесного торгово-экономического сотрудничества с соседними странами. Это строительство третьего этапа мостового перехода «Фрунзенский», а также реконструкция трассы «Обход города Самары».

«Развитие дорожной отрасли – это фундамент развития городов. Наша задача - на шаг вперед предугадывать, как будет развиваться регион, строить больше, ресурсы для этого есть», - подчеркнул губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

