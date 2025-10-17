Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства

89

Сегодня, 17 октября, в Тольятти в Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства. В нем принял участие глава региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор вручил заслуженные награды одним из лучших специалистов отрасли, которые выполняют важную миссию по созданию безопасной дорожной сети и ее эффективной эксплуатации, а также поблагодарил ветеранов за их вклад в развитие дорожного хозяйства и за помощь в подготовке молодых специалистов.

«За годы работы вы внесли ценный вклад в социально-экономическое благополучие Самарской области и продолжаете создавать новые возможности для жителей региона, обеспечиваете их комфорт и безопасность. Мы с вами успешно работаем над реализацией многих дорожных программ, и сейчас благодаря нашим совместным усилиям Самарская область входит в число регионов-лидеров по развитию отрасли», - отметил руководитель области Вячеслав Федорищев.

Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.

«Спасибо специалистам дорожной отрасли, принимающим активное участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Донбасса. Это очень важно для нашей Родины», - добавил губернатор.

Почетного звания «Заслуженный работник дорожного хозяйства Самарской области» удостоен начальник участка общества с ограниченной ответственностью «Амонд» Антон Шавачин. Почетный знак Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени вручен заместителю директора филиала «Красноярское дорожно-эксплуатационное управление» акционерного общества «Агентство по содержанию автомобильных дорог» Алексею Батину. Также глава региона вручил отличившимся специалистам почетные грамоты и благодарности.

Отметим, что по итогам этого года будет отремонтировано более 460 километров дорог. В ближайших планах реализация двух крупных проектов по оптимизации транспортных маршрутов в южном направлении и созданию условий для более тесного торгово-экономического сотрудничества с соседними странами. Это строительство третьего этапа мостового перехода «Фрунзенский», а также реконструкция трассы «Обход города Самары».

«Развитие дорожной отрасли – это фундамент развития городов. Наша задача - на шаг вперед предугадывать, как будет развиваться регион, строить больше, ресурсы для этого есть», - подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО