Известно, что в результате аварии пострадали все пассажиры легковушки – 56-летний мужчина, 27-летняя женщина и 10-месячная девочка. Их госпитализировали.
В Самарской области при столкновении "Газели"  и "Приоры" пострадали двое взрослых и 10-месячный ребенок
Сейчас документ дорабатывается ко второму чтению в ГД при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества.
РИА Новости: газовщикам могут разрешить войти в квартиру в случае отказа хозяина
Принять участие в акции «Елка желаний» и исполнить чью-то новогоднюю мечту может каждый житель или организация.
Самарцы присоединяются к акции «Елка желаний» 
На протяжении 30 лет актер создавал образ Деда Мороза и был удостоен почетного звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов.
Умер лучший Дед Мороз России, актер и режиссер Александр Скавыш
Программа мероприятия включала работу интерактивных тематических площадок, где учащиеся смогли вплотную познакомиться с различными направлениями деятельности полиции.
Самарские полицейские вместе с «Движением Первых» провели профориентационное мероприятие со студентами колледжа
Это связано с проведением работ по реконструкции теплотрассы.На период ограничений изменена схема движения общественного транспорта.
В Самаре  ограничено движение по ул. Литвинова на участке от ул. Конный проезд до ул. Гурьевской
Свой новый спектакль Денис Бокурадзе поставит по пьесе бразильского прозаика и драматурга Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград» (Эзоп).
В театре «Грань» состоится премьера спектакля «Эзоп»
В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
РИА Новости: газовщикам могут разрешить войти в квартиру в случае отказа хозяина

Сейчас документ дорабатывается ко второму чтению в ГД при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества.

Сотрудники газовой службы в России могут получить право по решению суда беспрепятственно заходить в квартиры жильцов для проверки оборудования, если собственник ранее отказался пустить их внутрь, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении 26 февраля. Как отметил Колунов, сейчас документ дорабатывается ко второму чтению при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества.

"В соответствии с документом, соавтором которого я выступаю, газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования. Более того, мы предлагаем ввести сокращенный срок для рассмотрения таких дел судом, который составит 12 дней, а также внести изменения в гражданский процессуальный кодекс, в соответствии с которыми решения суда будут немедленны к исполнению", - сказал Колунов.

 

Фото:  freepik.com

