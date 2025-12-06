Алкоголь заставляет съесть на 25% больше еды, чем обычно

Чтобы не набрать лишний вес за новогодние праздники, нужно найти компромисс между ограничениями и излишествами, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Ирина Никулина.



«Чем оно [шампанское] слаще, тем больше в нем сахара, а значит, калорий, причем пустых — не содержащих полезных для организма веществ. <...> В бокале сладкого шампанского — от 100 до 125 ккал, полусухого — около 78, сухого — еще меньше, а в самом сухом, так называемом экстра-брют, — уже около 60», - рассказала врач.



Ученые выяснили, что аперитив перед едой увеличивает количество съеденного примерно на 25%. В процесс вовлечены и нейроны гипоталамуса, усиливающие чувство голода, и желудок, слизистая которого под воздействием выпитого раздражается.



«Начинать лучше не с шампанского, а с закуски. Но это правило в основном действует для мужчин. На женщин алкоголь влияет иначе: они склонны съедать больше, если выпивают во время трапезы. Это связано с тем, что под действием спиртного обостряется обоняние, а когда ароматы чувствуются сильнее, то и аппетит возрастает».

Фото: pxhere.com