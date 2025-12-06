Самарцы присоединяются к акции «Елка желаний» 

На этой неделе к ней присоединились первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова, заместители главы города Ольга Слесарева и Евгений Владимирский, главы районов, руководители и сотрудники городских департаментов, муниципальных учреждений и предприятий.

Юлия Ашуркова сняла с елки открытку с пожеланиями шестилетней Веры - девочка мечтает о кукле с коляской.

Заместителю главы города Самары Ольге Слесаревой предстоит исполнить желание Марии, которая загадала на Новый год набор для творчества, а Евгений Владимирский – заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства и экологии – подарит портативную колонку 15-летней Екатерине. Директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров снял с «Елки желаний» пожелание 10-летнего Руслана, который мечтает о детской железной дороге.

Принять участие в акции «Елка желаний» и исполнить чью-то новогоднюю мечту может каждый житель или организация. Для этого до 29 декабря 2025 года в рабочие дни (понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00) можно прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара (ул. Куйбышева, 44), где традиционно располагается «Елка желаний», и снять с новогоднего дерева одну или несколько открыток. Узнать подробную информацию об акции можно по телефонам: 8 (846) 332-07-64, 332-24-49.

Фото: пресс-служба администрации Самары