В Самарской области при столкновении "Газели"  и "Приоры" пострадали двое взрослых и 10-месячный ребенок

Подробности рассказали в региональном ГУ МВД России. В субботу, 6 декабря, в 11:35 22-летний водитель "Газели" ехал по трассе "Отрадный — Богатое" в Кинель-Черкасском районе губернии. Однако на 2-м километре он вылетел на встречку из-за заноса автомобиля и столкнулся с LADA Priora.



Известно, что в результате аварии пострадали все пассажиры легковушки – 56-летний мужчина, 27-летняя женщина и 10-месячная девочка. Их госпитализировали.



Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: СОВА

Фото: ГУ МВД России по Самарской области