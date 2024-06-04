В Самаре ищут агрессивных подростков, напавших на людей с детьми в районе парка Гагарина

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В начале июня в соцсетях распространилась информация о молодых хулиганах в Самаре. Интернет-пользователи сообщили, что они терроризируют прохожих на улицах города. А 29 мая и вовсе напали на людей с детьми во дворе дома в районе парка Гагарина.

Очевидцы рассказали, что агрессоры были в балаклавах, масках, а также вооружились перцовыми баллончиками, телескопическими дубинками и газовыми пистолетами. Все это привлекло внимание правоохранителей.

В ГУ МВД России по региону рассказали корреспонденту sovainfo.ru, что полицейские тоже обнаружили в интернете публикацию о выходках молодых людей:

- В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются личности всех участников инцидента.

Ход доследственной проверки взяла на контроль прокуратура Советского района Самары.

Источник: sovainfo.ru