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В Самаре ищут агрессивных подростков, напавших на людей с детьми в районе парка Гагарина

4 июня 2024 20:25
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Ими уже заинтересовались полиция и прокуратура. 

В начале июня в соцсетях распространилась информация о молодых хулиганах в Самаре. Интернет-пользователи сообщили, что они терроризируют прохожих на улицах города. А 29 мая и вовсе напали на людей с детьми во дворе дома в районе парка Гагарина. 

Очевидцы рассказали, что агрессоры были в балаклавах, масках, а также вооружились перцовыми баллончиками, телескопическими дубинками и газовыми пистолетами. Все это привлекло внимание правоохранителей. 

В ГУ МВД России по региону рассказали корреспонденту sovainfo.ru, что полицейские тоже обнаружили в интернете публикацию о выходках молодых людей: 

- В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются личности всех участников инцидента. 

Ход доследственной проверки взяла на контроль прокуратура Советского района Самары. 

Источник:  sovainfo.ru

Теги: Полиция Самара

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