В Самаре  в ходе ссоры мужчина нанес смертельное ранение соседу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ориентировочное время окончания прекращения движения - до особого распоряжения.
Закрыт для движения большегрузов участок федеральной трассы М-5 «Урал»
В связи с продолжением действия неблагоприятных погодных условий (метель, ограниченная видимость).
Продлено ограничение движения для автобусов и маршруток на участках дорог федерального значения
В ближайшие двое суток планируется провести комплексную уборку на проспекте Металлургов.
На проспекте Металлургов временно изменится порядок ограничения остановки и стоянки транспорта
В  связи с проведением Дня памяти сотрудников ГУ МВД СО, погибших при выполнении служебных обязанностей.
10 февраля в историческом центре Самары будет временно ограничено движение транспорта 
Время работы маршрута: с 08:00 до 16:00, интервалы движения составят 20 минут.
В Самаре во время гонки «Лыжня России» организуют дополнительный автобусный маршрут
В ближайшее время планируется внедрение мобильного приложения «Система-112».
Для жителей Самарской области в Системе-112 организован прием СМС-сообщений
Сегодня на платформе зарегистрировано более 16 тысяч предпринимателей Самарской области.
В регионе динамично растет число пользователей Цифровой платформы МСП.РФ
Самарский политех рассказывает о значимых работах ученых вуза, которые в прошлом году внесли вклад в развитие отечественной науки.
ТОП-5 научных разработок Самарского политеха 2023 года, о которых узнала вся страна
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.68
-0.56
EUR 97.44
-0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре  в ходе ссоры мужчина нанес смертельное ранение соседу

7 февраля 2024 14:31
274
Ранее между мужчинами неоднократно возникали конфликтные ситуации. После очередной ссоры мужчина скрылся.

Вечером 6 февраля в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Самары поступила информация о конфликте в квартире дома, расположенного на ул. Георгия Димитрова, в ходе которого 69-летний местный житель получил ножевое ранение.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции предположили, что смертельное ножевое ранение местному жителю мог нанести сосед. Ранее между мужчинами неоднократно возникали конфликтные ситуации. После очередной ссоры мужчина скрылся.

Сотрудники уголовного розыска составили и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с данными и описанием примет предполагаемого злоумышленника.

Во время отработки близлежащих дворов, экипажем патрульно-постовой службы полиции мужчина задержан в кратчайшие сроки после получения ориентировки. Ранее неоднократно судимого местного жителя 1972 года рождения полицейские доставили в СК РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Теги: Полиция Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Основная цель мероприятий - повышение уровня правовой грамотности детей и подростков.
16 ноября 2023, 15:59
«Нет ненависти и вражде»: в Самаре транспортные полицейские и общественники провели профилактические беседы с подростками
Основная цель мероприятий - повышение уровня правовой грамотности детей и подростков. Общество
779
Ситуация взята на личный контроль руководства ГУ МВД России по Самарской области.
18 октября 2023, 14:55
ГУ МВД СО: официальная информация по конфликту в парке "Победа"
Ситуация взята на личный контроль руководства ГУ МВД России по Самарской области. Общество
772
В Самаре 19-летний парень избил свою бабушку, заснял это на видео и выложил в соцсети.
02 февраля 2023, 21:38
Самарские полицейские установили, где сейчас находится внук, избивший свою бабушку
В Самаре 19-летний парень избил свою бабушку, заснял это на видео и выложил в соцсети. Закон
6391
В центре внимания
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
7 февраля 2024  13:51
Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»
216
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
7 февраля 2024  10:26
Новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске планируют открыть до конца 2024 года
344
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области.
6 февраля 2024  19:08
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
567
В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала.
6 февраля 2024  15:34
В Самаре отметили День российской науки
661
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке
6 февраля 2024  13:01
Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России"
525
Весь список