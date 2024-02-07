В Самаре  в ходе ссоры мужчина нанес смертельное ранение соседу

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Вечером 6 февраля в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Самары поступила информация о конфликте в квартире дома, расположенного на ул. Георгия Димитрова, в ходе которого 69-летний местный житель получил ножевое ранение.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции предположили, что смертельное ножевое ранение местному жителю мог нанести сосед. Ранее между мужчинами неоднократно возникали конфликтные ситуации. После очередной ссоры мужчина скрылся.

Сотрудники уголовного розыска составили и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с данными и описанием примет предполагаемого злоумышленника.

Во время отработки близлежащих дворов, экипажем патрульно-постовой службы полиции мужчина задержан в кратчайшие сроки после получения ориентировки. Ранее неоднократно судимого местного жителя 1972 года рождения полицейские доставили в СК РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.