Умер посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора

Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора скончался в минувшую субботу, сообщило российское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.

Мацегора был послом России в КНДР с 2014 года, сообщает ТАСС.

В 2006-2011 годы работал советником-посланником посольства России в Пхеньяне. До этого занимал должности начальника отдела в Первом департаменте Азии и заместителя директора Первого департамента Азии.