"Крылья Советов" проиграли чемпиону страны "Краснодару" - 0:5

"Крылья Советов" в гостях встречались с чемпионом страны "Краснодаром".

Хозяева поля открыли счет на 21 минуте, дальним ударом ворота поразил Дуглас Аугусто – 1:0.

На 40 минуте встречи капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян довел счет матча до – 2:0.

На 53 минуте встречи после вмешательства VAR главный арбитр встречи Сергей Карасев усмотрел фол Кирилла Печенина в своей штрафной площади и назначил пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян – 3:0.

На 61 минуте встречи отличился Джон Кордоба – 4:0.

На последней минуте встречи Витор Тормена установил окончательный счет матча – 5:0.

В последнем в этом году матче "Крылья Советов" на "Ростех Арене" встречаются с "Балтикой". Игра 18 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 7 декабря, в 20:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".