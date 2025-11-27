"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти

В рамках 1-го этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России "Крылья Советов" в Набережных Челнах встречались с "КАМАЗом". Счет в матче открыли хозяева поля на 33 минуте, отличился Даниил Шамкин – 1:0. На 56 минуте самарцы сравняли счет, с передачи Джимми Марина отличился Михайло Баньяц – 1:1.

В серии пенальти точнее оказались самарцы 2:4:

0:0 Караев (вратарь), 0:1 Лепский, 0:1 Хубаев (мимо), 0:2 Рахманович, 1:2 Дерюгин, 1:3 Ахметов, 2:3 Моторин, 2:4 Хубулов.

Во втором этапе 1/4 финала Пути Регионов "Крылья Советов" примут на "Солидарность Самара Арене" "Оренбург". Игры этого раунда запланированы на 3-5 март следующего года.

В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром". Игра 17 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 30 ноября, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"