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Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны.
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В Москве завершился XXII Съезд Партии «Единая Россия»

14 декабря 2024 22:15
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Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны.

Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны.

Гостей и делегатов Съезда «Единой России» приветствовал президент страны Владимир Путин. Национальный лидер поблагодарил партию, всех её представителей и сторонников во всех регионах за напряжённую работу в интересах граждан страны, за большой, значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета

Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей, подчеркнул Владимир Путин на пленарном заседании XXII Съезда партии.

«И «Единая Россия», как настоящий лидер, работает именно там - там, где решается судьба страны. Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют и несут всё самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу», - резюмировал глава государства.

Основные вопросы Съезда – изменения в народную программу партии, ротация её руководящих органов, внесение изменений в Устав. Также «Единая Россия» определила задачи на 2025-2026 годы и приняла положение о первичных отделениях.

В работе съезда приняла участие делегация Самарского регионального отделения партии, в составе которой сенаторы Совета Федераций, депутаты Государственной Думы, члены Генсовета партии, секретари первичных отделений, участники СВО и волонтёры-участники гуманитарной миссии «Единой России». Возглавил делегацию секретарь регионального отделения партии, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Очень содержательное и достаточно новое для нашей партийной работы - по многим моментам - было выступление нашего лидера -   президента Владимира Путина. По всем направлениям, которые были обозначены, уже началась работа в нашем региональном партийном отделении. Мы будем формировать на базе наших региональных партийных проектов, по сути, дополнительную программу развития к той, которую мы утвердили летом. Она будет партийной, но при этом будет охватывать все сферы социально-экономического развития. Знаю, что многие члены правительства, работающие с нами, приняли решение после этого съезда вступить в партию. 26 декабря на региональной конференции мы эти решения примем, как и ряд других, которые давно назрели», - поделился впечатлениями от съезда Вячеслав Федорищев.

Отметим, что одним из итогов съезда стало внесение изменений в народную программу партии. На XXII Съезде партии документ привели в соответствие с указами Президента о национальных целях до 2030 и 2036 годов. Обновлённая народная программа дополнена 39 новыми положениями, теперь их 389.

В программе появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей», в него вошли 13 положений. Дополнены направления «Хорошая работа – достаток в доме» и «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся» и «Современное образование и передовая наука»

Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.

XXII Съезд «Единой России» произвёл ротацию Высшего совета и  обновил состав Генерального совета партии. В него вошли участники и ветераны СВО, волонтёры,  а также секретари первичных отделений партии.

Кроме того, Генсовет «Единой России» избрал Владимира Якушева на должность секретаря партии.«Единая Россия», сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Акценты Единая Россия Москва Самара

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