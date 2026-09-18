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В Самаре приступили к проверке квартир, приобретенных горадминистрацией для детей сирот

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18 сентября подготовку квартир проверил глава Самары Иван Носков совместно с прокурором города Александром Диденко.

С 16 сентября в Самаре приступили к проверке квартир, приобретенных администрацией города для детей сирот. Особое внимание при осмотре жилых помещений уделяется их соответствию нормам проживания. Всего до конца текущего года детям-сиротам будет предоставлено более 140 квартир. 18 сентября подготовку квартир проверил глава Самары Иван Носков совместно с прокурором города Александром Диденко.

«Помогая нашей молодежи решить квартирный вопрос, мы даем им возможность спокойно работать, строить семью и оставаться жить в Самаре. Именно поэтому к качеству квартир для детей-сирот подходим максимально ответственно. Контроль всесторонний, в том числе со стороны прокуратуры города, – подчеркнул глава города Самары Иван Носков. — Площадь квартир составляет от 33 до 66 квадратных метров, выполнена чистовая отделка. Особенное внимание уделил состоянию коммуникаций и сантехники — это наиболее дорогостоящие работы и наиболее важные. Небольшие замечания застройщик устранит в ближайшие дни. Ключи вручим до конца года, так что Новый год молодые люди уже будут встречать в своих квартирах».

В рамках приемки межведомственная комиссия проводит комплексную оценку квартир, уделяя внимание внешнему виду и функциональной готовности жилья. Специалисты проверяют качество отделочных работ, наличие и работу коммуникаций, а также оснащение. В каждой квартире должен быть необходимый набор оборудования: сантехника, кухонные плиты, а также обязательные средства пожаротушения, обеспечивающие безопасность жильцов. Площадь квартир, согласно требованиям законодательства, составляет от 33 до 66 квадратных метров.

«В ходе проверки уже выявлен и устранен ряд недочетов. Застройщик уложил новый линолеум и плинтусы, установил недостающие розетки и выключатели. За всем строго следим. Для комиссии нет незначительных замечаний — все важны и должны быть устранены в срок. Некоторые ребята уже видели свои будущие квартиры, изучили район», – рассказала руководитель Департамента управления имуществом администрации города Самары Маргарита Шерстнева.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

 

 

Теги: Самара

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