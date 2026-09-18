В Большеглушицком районе будет отремонтирована вся региональная трасса «Самара — Большая Черниговка» — Южный 

В Большеглушицком районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтирована вся региональная трасса «Самара — Большая Черниговка» — Южный протяжённостью 41,4 км.

Дорога является единственным маршрутом движения для ряда населённых пунктов района в направлении административного центра — села Большая Глушица, где расположены основные социальные объекты, а также в сторону Самары. По ней проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, осуществляется движение сельскохозяйственной техники.

Ремонт участка от села Морша до выезда на региональную сеть автодорог протяжённостью 14,7 км был завершён по национальному проекту в 2025 году. В 2026 году также благодаря нацпроекту взят в работу оставшийся участок трассы, в направлении посёлка Южный, протяженностью 26,6 км. Согласно государственному контракту капитальный ремонт дороги должен быть завершен в 2028 году.

В рамках капремонта также проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, обустройству остановочных площадок с новыми павильонами, строительству тротуаров и освещения, нанесению разметки. Кроме того, в составе дороги отремонтируют три моста общей протяжённостью 133 погонных метра — через балку Семиху, овраг Каменный и реку Каралык.

Фото: департамент информационной политики СО