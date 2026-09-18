Схема движения транспорта в Самаре изменится на время ремонта трамвайных путей на перекрёстке улиц Аэродромной и Авроры

С 22:00 18 сентября в Самаре приступят к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Работы планируется выполнить в два этапа: первый завершится в 22:00 1 октября на части перекрёстка со стороны улицы Волгина, далее без перерыва ремонт продолжится до 22:00 15 октября на участке со стороны улицы Энтузиастов.



В период первого этапа ремонта движение городского общественного транспорта будет осуществляться по временной схеме. Так, работу трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 4, 11, 18 и 23 сохранят, но с 22:00 в будни и с 20:00 в выходные дни трамваи будут совершать рейсы следующим образом:



- трамвайный маршрут № 1 – в прямом направлении – ул. Чапаевская – ул. Венцека - ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского; в обратном направлении – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская;

- трамвайный маршрут № 3 будет разделен на 2 участка:

участок 1 – в прямом направлении – ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского; в обратном направлении – ул. Тухачевского – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская;

участок 2 – в прямом направлении – ул. XXII Партсъезда – Заводское шоссе; в обратном направлении – Заводское шоссе – ул. XXII Партсъезда – ул. Гагарина – 1-й Безымянный переулок – ул. Физкультурная;

- трамвайные маршруты №№ 4, 23 – в прямом направлении – ул. XXII Партсъезда – ул. Ставропольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Гаражная – Четвертый проезд – ул. Врубеля – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского; в обратном направлении – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Врубеля – Четвертый проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. XXII Партсъезда – 1-й Безымянный переулок – ул. Физкультурная;

- трамвайный маршрут № 11 (работает только по выходным дням) – в прямом направлении – Московское шоссе – ул. Ташкентская – ул. Демократическая – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ставропольская – ул. XXII Партсъезда – Заводское шоссе; в обратном направлении – по тем же улицам;

- трамвайный маршрут № 18 – в прямом направлении – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского; в обратном направлении – по тем же улицам.



Каждое утро в 05:00 работы на трамвайных путях будут приостанавливать, а движение трамваев по линии – возобновлять.



Автобусы будут осуществлять перевозки следующим образом:

- от ТЦ «Аврора» и автостанции «Аврора» в сторону Центрального автовокзала будут курсировать по своим обычным трассам – из четырёх полос для движения по улице Авроры оставят свободными две полосы;

- в направлении от автостанции «Аврора» в центр города ввиду невозможности левого поворота с улицы Авроры автобусы будут выезжать на улицу Аэродромную через улицу Партизанскую;

- при движении со стороны улицы Гагарина в сторону ТЦ «Аврора» трасса следования автобусов не изменится;

- при сквозном движении по улице Аэродромной в оба направления автобусы поедут по своим обычным маршрутам, при этом автодорога будет сужена, а скорость движения ограничена до 40 км/ч.



Для автомобилистов схема движения скорректирована следующим образом:

- при движении по улице Авроры со стороны ул. Гагарина в сторону ТЦ «Аврора» движение разрешено прямо и направо; движение налево запрещено;

- при движении по улице Авроры от ТЦ «Аврора» в сторону улицы Гагарина движение разрешено прямо и направо; движение налево запрещено;

- при движении по улице Аэродромной от улицы Энтузиастов в сторону улицы Волгина движение разрешено прямо и направо; движение налево запрещено;

- при движении по улице Аэродромной от улицы Волгина в сторону улицы Энтузиастов движение разрешено во всех направлениях.



Изменения на период обновления трамвайной линии в рамках второго этапа находятся в проработке профильного городского департамента и предприятий-перевозчиков. Об организации движения транспорта, включая общественный, с 1 октября будет сообщено дополнительно на официальном сайте администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары