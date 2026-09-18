Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самару прибыла делегация молодых общественных деятелей и международных электоральных экспертов из Аргентины, Мексики, Нигерии, Бангладеша и ряда других государств.
Международные электоральные эксперты высоко оценили прозрачность и легитимность избирательного процесса в Самаре
С 22:00 18 сентября в Самаре приступят к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц Аэродромной и Авроры.
Схема движения транспорта в Самаре изменится на время ремонта трамвайных путей на перекрёстке улиц Аэродромной и Авроры
С 18 по 20 сентября 2026 года подразделения МЧС России и других видов пожарной охраны будут обеспечивать безопасность на всех избирательных участках области.
МЧС Самарской области работает в усиленном режиме в дни выборов
18 сентября подготовку квартир проверил глава Самары Иван Носков совместно с прокурором города Александром Диденко.
В Самаре приступили к проверке квартир, приобретенных горадминистрацией для детей сирот
В Большеглушицком районе по нацпроекту будет отремонтирована вся региональная трасса «Самара — Большая Черниговка» — Южный протяжённостью 41,4 км.
В Большеглушицком районе будет отремонтирована вся региональная трасса «Самара — Большая Черниговка» — Южный 
 В селе Георгиевка Кинельского района появился новый спортивный объект.
В Кинельском районе открыта новая спортплощадка
Первые читки состоятся 22 сентября в ЦГБ имени Н.К. Крупской (Маяковского, 19), истории горожан озвучат актёры Владимир Губанов и Наталья Маркелова.
«Говорит и показывает Самара»: как горожане стали соавторами пьесы о столице региона
Температура воздуха 19 сентября в Самаре ночью +7, +9°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, ночью и утром туман, до +23°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.51
0.34
EUR 97.5
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Схема движения транспорта в Самаре изменится на время ремонта трамвайных путей на перекрёстке улиц Аэродромной и Авроры

76
С 22:00 18 сентября в Самаре приступят к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц Аэродромной и Авроры.

С 22:00 18 сентября в Самаре приступят к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Работы планируется выполнить в два этапа: первый завершится в 22:00 1 октября на части перекрёстка со стороны улицы Волгина, далее без перерыва ремонт продолжится до 22:00 15 октября на участке со стороны улицы Энтузиастов.

В период первого этапа ремонта движение городского общественного транспорта будет осуществляться по временной схеме. Так, работу трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 4, 11, 18 и 23 сохранят, но с 22:00 в будни и с 20:00 в выходные дни трамваи будут совершать рейсы следующим образом:

- трамвайный маршрут № 1 – в прямом направлении – ул. Чапаевская – ул. Венцека - ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского; в обратном направлении – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская;
- трамвайный маршрут № 3 будет разделен на 2 участка:
участок 1 – в прямом направлении – ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского; в обратном направлении – ул. Тухачевского – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская;
участок 2 – в прямом направлении – ул. XXII Партсъезда – Заводское шоссе; в обратном направлении – Заводское шоссе – ул. XXII Партсъезда – ул. Гагарина – 1-й Безымянный переулок – ул. Физкультурная;
- трамвайные маршруты №№ 4, 23 – в прямом направлении – ул. XXII Партсъезда – ул. Ставропольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Гаражная – Четвертый проезд – ул. Врубеля – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского; в обратном направлении – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Врубеля – Четвертый проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. XXII Партсъезда – 1-й Безымянный переулок – ул. Физкультурная;
- трамвайный маршрут № 11 (работает только по выходным дням) – в прямом направлении – Московское шоссе – ул. Ташкентская – ул. Демократическая – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ставропольская – ул. XXII Партсъезда – Заводское шоссе; в обратном направлении – по тем же улицам;
- трамвайный маршрут № 18 – в прямом направлении – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского; в обратном направлении – по тем же улицам.

Каждое утро в 05:00 работы на трамвайных путях будут приостанавливать, а движение трамваев по линии – возобновлять.

Автобусы будут осуществлять перевозки следующим образом:
- от ТЦ «Аврора» и автостанции «Аврора» в сторону Центрального автовокзала будут курсировать по своим обычным трассам – из четырёх полос для движения по улице Авроры оставят свободными две полосы;
- в направлении от автостанции «Аврора» в центр города ввиду невозможности левого поворота с улицы Авроры автобусы будут выезжать на улицу Аэродромную через улицу Партизанскую;
- при движении со стороны улицы Гагарина в сторону ТЦ «Аврора» трасса следования автобусов не изменится;
- при сквозном движении по улице Аэродромной в оба направления автобусы поедут по своим обычным маршрутам, при этом автодорога будет сужена, а скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Для автомобилистов схема движения скорректирована следующим образом:
- при движении по улице Авроры со стороны ул. Гагарина в сторону ТЦ «Аврора» движение разрешено прямо и направо; движение налево запрещено;
- при движении по улице Авроры от ТЦ «Аврора» в сторону улицы Гагарина движение разрешено прямо и направо; движение налево запрещено;
- при движении по улице Аэродромной от улицы Энтузиастов в сторону улицы Волгина движение разрешено прямо и направо; движение налево запрещено;
- при движении по улице Аэродромной от улицы Волгина в сторону улицы Энтузиастов движение разрешено во всех направлениях.

Изменения на период обновления трамвайной линии в рамках второго этапа находятся в проработке профильного городского департамента и предприятий-перевозчиков. Об организации движения транспорта, включая общественный, с 1 октября будет сообщено дополнительно на официальном сайте администрации Самары.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самару прибыла делегация молодых общественных деятелей и международных электоральных экспертов из Аргентины, Мексики, Нигерии, Бангладеша и ряда других государств.
18 сентября 2026, 20:36
Международные электоральные эксперты высоко оценили прозрачность и легитимность избирательного процесса в Самаре
В Самару прибыла делегация молодых общественных деятелей и международных электоральных экспертов из Аргентины, Мексики, Нигерии, Бангладеша и ряда других... Общество
19
С 18 по 20 сентября 2026 года подразделения МЧС России и других видов пожарной охраны будут обеспечивать безопасность на всех избирательных участках области.
18 сентября 2026, 18:41
МЧС Самарской области работает в усиленном режиме в дни выборов
С 18 по 20 сентября 2026 года подразделения МЧС России и других видов пожарной охраны будут обеспечивать безопасность на всех избирательных участках области. Общество
144
18 сентября подготовку квартир проверил глава Самары Иван Носков совместно с прокурором города Александром Диденко.
18 сентября 2026, 18:25
В Самаре приступили к проверке квартир, приобретенных горадминистрацией для детей сирот
18 сентября подготовку квартир проверил глава Самары Иван Носков совместно с прокурором города Александром Диденко. Общество
184

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
18 сентября 2026  12:07
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
389
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
437
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
569
В Самарской области открылись избирательные участки
18 сентября 2026  09:40
В Самарской области открылись избирательные участки
437
Трехдневные выборы начались в России
18 сентября 2026  09:14
Трехдневные выборы начались в России
348
Весь список