Очередную партию гуманитарной помощи в Курскую область отправила «Единая Россия»

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В знаменательную для русской истории дату - в день окончания Курской битвы в Великой Отечественной войне - в курском направлении идут гуманитарные конвои «Единой России» со всей страны.

Самарчанка Ксения приносит гуманитарную помощь не в первый раз. Когда узнала о сборе для Курской области, у нее и ее семьи не было никаких сомнений - надо помочь. Сегодня успела как раз к отправке груза, принесла вещи первой необходимости, средства личной гигиены, детское питание, бытовую химию.

«Прихожу сюда, в Штаб общественной поддержки "Единой России" часто. Увидела в соцсетях, что можно оказать помощь жителям Курской области, которые находятся сейчас в тяжёлом положении. Я сама мать, знаю, что в первую очередь надо позаботится о детях», - говорит Ксения.

«По тем запросам, которые есть у Курска, сразу же направляем гуманитарную помощь. Мы сейчас направляем большой конвой,большое количество грузов, которые были собраны по линии партии «Единая Россия» совместно с СоюзМаш. Благодарю всех неравнодушных жителей, наших депутатов Государственной Думы, - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев».

В Курскую область отправляется гуманитарный конвой с грузом, который собрали неравнодушные жители Самарского региона, оказал значительную помощь в формировании гумгруза и депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев.

«Я уверен, что эти 40 тонн груза, оперативно направленные в пункты временного размещения позволят сгладить те проблемы, с которыми сталкиваются жители Курской области», - подчеркнул депутат Государственной Думы от Самарской области, председатель Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв.

Тушёнка, рыбные и овощные консервы, сгущённое молоко, крупы и макаронные изделия, растительное масло, сахар, чай, кофе, питьевая вода, пряники и другие сладости, бытовая химия и средства личной гигиены: от стиральных порошков и мыла до зубной пасты и туалетной бумаги - в состав этого груза вошло все, что необходимо для снабжения пунктов временного размещения.

Жителям приграничных районов Курской области это сейчас нужно в первую очередь: продукты, тёплые вещи и много заботы.

Со всей губернии люди приходят и приезжают в Штаб общественной поддержки «Единой России» передают детское питание, памперсы, медицинские перчатки, антисептики, медикаменты, перевязочный материал. Активное участие в сборе груза приняли волонтёрское объединение «Поможем, чем сможем» из Алексеевского района, Управление ЗАГС Самарской области, филиал «Самарагипротрубопровод» компании «Транснефть», промышленные и аграрные предприятия региона.

В сортировке и комплектации гуманитарной помощи незаменимы волонтёры «Единой России» и активисты «Молодой гвардии». Они же помогают при загрузке автотранспорта.

На очереди - уже следующая отправка гуманитарного груза. В ближайшее время пострадавшим от военных действий в Курской области будут направлены средства личной гигиены и бытовой химии, постельное белье, детское питание и термобелье, предметы первой необходимости, вода, продукты длительного срока хранения. Они будут переданы местным жителям.

Напомним, что сбор продуктов и вещей для пострадавших жителей Курской области продолжается в Штабе общественной поддержки «Единой России» с 9 утра до 8 вечера по адресу: Самара, ул. Революционная, 107, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: .пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"