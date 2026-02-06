Минздрав утвердил пороговые баллы за ЕГЭ для поступления в медвузы

Министерство здравоохранения РФ утвердило минимальные баллы за Единый государственный экзамен (ЕГЭ), необходимые для поступления в медицинские вузы. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, например, для приема в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на программу "Сестринское дело" выпускники должны набрать как минимум по 40 баллов по русскому языку, биологии и химии. Для поступления на "Лечебное дело", "Педиатрию" и "Стоматологию" баллы за ЕГЭ по каждой из этих дисциплин должны быть не менее 55. Для приема на обучение по фармацевтике необходимо получить как минимум по 45 баллов по тем же предметам.

Поступление в Пироговский университет потребует другие результаты единого госэкзамена. Желающие учиться по программе "Фундаментальная и прикладная биология" должны сдать русский язык, биологию и математику и получить за каждый из экзаменов не менее 50 баллов. Для прохождения на "Лечебное дело" нужно иметь минимум 56 баллов по русскому языку, биологии и химии. Поступление на специальности "Фармация", "Стоматология" и "Педиатрия" потребует от 50 баллов за те же дисциплины.

В приказе также прописаны правила приема на направления "Клиническая психология" и "Психология служебной деятельности" в Пироговском университете. Для поступления на эти специальности выпускник должен получить от 50 баллов по русскому языку и биологии, а также не менее 45 баллов за ЕГЭ по математике и обществознанию, пишет Смотрим.