Нанесен удар по Белгороду, в городе есть серьезные повреждения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду, в городе есть серьезные повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который подтвердил информацию об обстреле населенного пункта.

«Есть серьезные повреждения. Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание», — написал глава региона.

Чиновник добавил, что его участники оценят объем разрушений и будут принимать решения по дальнейшей последовательности действий.

6 февраля Life со ссылкой на Shot сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате чего в некоторых районах города пропало электричество. Для атаки, предположительно, были использованы ракеты американской установки РСЗО HIMARS.

Как рассказали журналистам местные жители, не менее пяти-шести взрывов были слышны незадолго до полуночи. В небе появилось несколько ярких вспышек, очевидцы заявили о столбе белого дыма в одном из районов. Жители некоторых улиц города сообщили о перебоях с электроснабжением, пишет Газета.

Ранее Белгород подвергся «самому массированному» ракетному обстрелу.