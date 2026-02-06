Самарское УФАС добилось пересмотра газовых тарифов

Самарское управление Федеральной антимонопольной службы заключило мировое соглашение с ОАО «Самарагаз». В результате в потребителям области будет произведён перерасчёт платы за обслуживание газового оборудования. Снижение составит от 6 до 80%, пишет Самара-АиФ.

Ещё в 2024 году УФАС установило нарушение антимонопольного законодательства в установлении компанией экономически необоснованной платы за техническое обслуживание газового оборудования. «Самарагаз» было выдано предписание прекратить злоупотребление доминирующим положением. Также поставщика услуги оштрафовали. Общество подало иск в арбитражный суд, но на этом этапе сторонам удалось добиться мирового соглашения.

В результате договорённости цены на газовое ТО в многоквартирных и индивидуальных домах будут снижены задним числом — с 1 января 2024 года. Таким образом они изменятся в сторону уменьшения в МКД — от 21% до 63%, в ИЖС — от 6% до 80%. Всё будет зависеть от типа газового оборудования. Потребителям произведут перерасчёт уже внесённой платы за весь этот срок. А свой штраф компания всё же заплатит.

«Следует также отметить, что с 1 марта 2026 года вводится государственное регулирование цен на ТО газового оборудования. Таким образом, цены будут устанавливаться не исполнителями, а органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В Самарской области таким органом является Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области, в адрес которого целесообразно обращаться по вопросам установления тарифов», — добавили в УФАС.