Россия начала поставлять рыбу на бразильский рынок

Бразилия начала покупать российскую рыбу. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Ее процитировало Интерфакс.

По ее словам, пока речь идет об очень маленьких объемах. Потенциально министерство рассчитывает нарастить экспорт минтая, трески и сельди. Однако, как признала Лут, Бразилия установила довольно высокие пошлины на ввоз такой продукции.

«Поэтому нам здесь есть, о чем говорить с бразильскими коллегами. Но пока рынок находится в начальной стадии», — констатировала министр.