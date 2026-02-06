Я нашел ошибку
Главные новости:
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Россия начала поставлять рыбу на бразильский рынок

Бразилия начала покупать российскую рыбу. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Ее процитировало Интерфакс.

По ее словам, пока речь идет об очень маленьких объемах. Потенциально министерство рассчитывает нарастить экспорт минтая, трески и сельди. Однако, как признала Лут, Бразилия установила довольно высокие пошлины на ввоз такой продукции.

«Поэтому нам здесь есть, о чем говорить с бразильскими коллегами. Но пока рынок находится в начальной стадии», — констатировала министр.

В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
