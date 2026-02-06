россиян предупредили о массовом закрытии ТЦ

Эпоха традиционных торговых центров в России подошла к своему завершению: fashion-отделы перестали быть генераторами прибыли и начали массово закрываться. Как сообщил в интервью НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров, владельцам недвижимости придется радикально менять концепцию, превращая пустующие площади в зоны досуга и рестораны.

Глава профильного союза связывает происходящее с агрессивным ростом онлайн-платформ, которые за последние пять лет увеличили свои обороты в десять раз. По его мнению, арендная модель бизнеса больше не выдерживает конкуренции с цифровыми гигантами, предлагающими глубокие скидки.

«По нашим прогнозам, 15–20% точек в сегменте fashion-ретейла в торговых центрах в этом году закроются. Во многих местах их доля уже меньше 50% от общих площадей. Конкурировать с маркетплейсами бесполезно», - пояснил Шакиров.

Трансформация рынка приведет к тому, что в течение ближайших двух-трех лет около 10% всех торговых площадок страны либо прекратят существование, либо полностью сменят специализацию. Руководитель СТЦ прогнозирует, что будущее останется досугово-развлекательными центрами, пишет МК.