ФСБ запретила вносить Сбер и Т-Банк в «белый список» сервисов, которые работают при отключении интернета

ФСБ выступила против включения банковских сервисов в «белый список» сайтов, если они не внедрили систему хранения переписок.

Речь идёт о системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). По данным РБК, крупные банки, включая Сбер, Т-Банк и Газпромбанк, до сих пор не внедрили СОРМ во внутренние мессенджеры, которые используются для общения клиентов с поддержкой и между собой.

Причина: опасения, что информация о таком контроле может отпугнуть пользователей и привести к их уходу к конкурентам.

Формально за формирование «белого списка» отвечает Минцифры, однако перечень обновляется только после согласования с ведомствами, отвечающими за безопасность. Если раньше для попадания в список было достаточно размещения серверов в России, то теперь требования ужесточили, и обязательным стало наличие установленного СОРМ.